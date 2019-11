Brescia – Balotelli rompe il silenzio sui social | “per il momento li lascio parlare”

Repubblica : Balotelli - a gennaio dovrebbe arrivare il divorzio col Brescia : In meno di due mesi, Mario Balotelli è passato dall’essere una speranza a diventare un problema. Scrive Repubblica della delicata situazione in cui si trova ancora una volta SuperMario Era tornato a casa per inseguire l’utopia di un posto all’Europeo nell’Italia di Mancini in cui non riusciva a meritare una maglia, oggi ha perso anche il posto nel Brescia ultimo in classifica: all’Olimpico contro la Roma non ci sarà, escluso ...

Brescia – Grosso-Balotelli - il tecnico italiano non rinnega nulla : “ecco perchè Mario è stato fatto da parte” : Fabio Grosso spiega quanto accaduto con Mario Balotelli in allenamento qualche giorno fa Situazione tesa in casa Brescia dopo l’allontanamento dall’allenamento di qualche giorno fa di Mario Balotelli. Fabio Grosso ha deciso di non convocare il calciatore italiano per la sfida di oggi contro la Roma. In conferenza stampa ha ovviamente aperto una parentesi su quanto accaduto con Balotelli: “non rinnego niente di quello che ...

Calcio : Mario Balotelli non convocato per la sfida tra Roma e Brescia dell’Olimpico : “In quel momento ho preferito mettere Mario da parte ed è tutto finito lì. Qualunque cosa succeda a lui viene subito ingigantito e questo non lo aiuta. A me piacerebbe poterlo aiutare, ma il lavoro spetta a lui che deve mettersi a disposizione dei compagni perché ne ha tutte le qualità“. Sono queste le parole del tecnico del Brescia Fabio Grosso, relativamente allo screzio che c’è stato con Mario Balotelli nel corso degli ...

Brescia - Balotelli non convocato. Grosso spiega : “Allontanato? Ecco perché?” : Poco fa il tecnico del Brescia, Fabio Grosso, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta di Roma di domani pomeriggio. Assente Balotelli, che nonostante (pare) si sia chiarito con la società non è presente tra le scelte del suo allenatore. A tal proposito, in conferenza stampa, Grosso ha spiegato i motivi dell’episodio in allenamento di qualche giorno fa, in cui l’attaccante è stato allontanato: “Cosa è ...

Balotelli - segnali di distensione con il Brescia : l’attaccante a colloquio con Cellino : La quiete dopo la tempesta. E’ proprio il caso di citare la nota poesia di Giacomo Leopardi per descrivere ciò che sta accadendo a Brescia il giorno dopo il caso che ha visto protagonista Mario Balotelli, allontanato dall’allenamento dal tecnico, Fabio Grosso, a causa di comportamenti non consoni, derivanti dal fastidio dell’attaccante che dalle prove tattiche aveva capito che domenica a Roma sarebbe partito dalla ...

Brescia - Balotelli allontanato dall’allenamento. L’allenatore Fabio Grosso : “Mario vai…” : “Mario vai, Mario vai!”. Così l’allenatore del Brescia, Fabio Grosso, ha allontanato Mario Balotelli dalla sessione di allenamento delle Rondinelle nel centro sportivo di Torbole. L’attaccante è subito rientrato negli spogliatoi e poco dopo ha abbandonato Torbole a bordo della propria automobile, mentre i compagni hanno continuato la seduta. L’ufficio stampa del Brescia ha spiegato quanto accaduto sostenendo che il ...

