Boxe | Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei massimi | micidiale destro da

Boxe - Wilder-Ortiz : battaglia campale - il Mondiale WBC tra due titani massimi. Deontay favorito - ci sarà la riunificazione dei titoli nel 2020? : Deontay Wilder contro Luis Ortiz, uno dei match più attesi dell’anno, la rivincita tanto aspettata, il confronto titanico tra due colossi pronti a esaltare tutti gli appassionati della nobile arte, la battaglia al cardiopalma tra due icone del pugilato degli ultimi anni: da una parte il ribattezzato The Bronze Bomber noto per la potenza brutale dei suoi colpi e per la dinamite che ha nei suoi micidiali pugni, dall’altra il rinominato ...

