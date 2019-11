Bonolis | le nozze romantiche della figlia Martina | la foto più bella è di Sonia Bruganelli

Fonte : dilei

(Di domenica 24 novembre 2019)si è sposata. Ladel noto conduttore Paolo è convolata aa New York. Ad annunciarlo è stata, la moglie di, che su Instagram ha postato uno scatto dolcissimo che ritrae il papà e la sposa che si scambiano un tenero bacio. “The father of the bride”, ossia “Il padresposa”, ha commentato l’ex moè sposata con Paolo dal 2002 e la coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il presentatore ha anche altri due figli, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller, con cui è stato sposato dal 1983 al 1988. Stefano e Silvia vivono da anni negli Stati Uniti, ma questo non gli ha impedito di avere un ottimo legame con il papà. Stefano qualche settimana fa si è sposato con Candice Hansen, americana di Houston, mentre novembre è stato il mese di, la più riservata fra gli eredi di. ...