Bologna Vola la leghista Lucia Bergonzoni | centrodestra avanti di 8 punti

Risultati Serie A Basket – Virtus Bologna sull’8volante - Brindisi espugna Trieste : ok Cremona e : Nell’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Bologna resta in vetta superando Treviso, alle sue spalle resiste Brindisi Nell’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Bologna ottiene la vittoria numero 8, mantenendo immacolato il proprio ruolino di marcia. Gli uomini di Djordjevic non lasciano scampo a Treviso, imponendosi con il risultato di 84-79 al termine di una partita davvero ...

Gianfranco Civolani morto : addio a 84 anni al Civ - Bologna piange il decano del giornalismo : addio a Gianfranco Civolani, detto il Civ, firma storica del giornalismo italiano e sportivo in particolare. Dalla collaborazione con Tuttosport al Corriere dello Sport, il Civ era un uomo di basket (era stato anche dirigente sportivo) e di cultura: addio a 84 anni a un pezzo della vecchia Bologna.Continua a leggere

Basket - EuroCup 2019-2020 - 4a giornata : la Virtus Bologna Vola a Patrasso per la sfida al Promitheas : Viaggio in Grecia per la Virtus Bologna: il quarto turno di EuroCup, infatti, riserva la sfida al Promitheas nella giornata di domani. Quella della squadra di Patrasso, terza città ellenica per popolazione dopo Atene e Salonicco (il numero di abitanti, peraltro, è aumentato in modo significativo dopo il Programma Callicrate), è una delle storie forse più incredibili e a suo modo romantiche della pallacanestro non solo greca, ma europea. Dal ...

LIVE Pesaro-Virtus Bologna 79-94 - Serie A basket in DIRETTA : vittoria comoda per gli emiliani che volano da soli al comando della classifica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Virtus Bologna batte Pesaro 79-94 e vola in testa alla classifica. 79-94 Contropiede di Pesaro chiuso dall’appoggio di Eboua. 77-94 Tote segna con fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. 75-94 Super penetrazione di Pajola che segna il lay-up. 75-92 Tripla frontale di ...