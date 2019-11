Berlusconi dimesso | lascia la clinica Madonnina

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 24 novembre 2019) Il leader di Forza Italia, Silvio, è appena statodalla Casa di cura Ladi Milano.sarebbe dovuto uscire questa mattina ma hato lapoco fa a bordo di un van senza rire dichiarazioni. "Ha pranzato con il figlio Luigi e vuole andare ad Arcore a vedere la partita del Monza" ha detto la senatrice Licia Ronzulli. Il leader azzurro era stato ricoverato venerdì nellamilanese per dei controlli a seguito di una caduta al vertice Ppe a Zagabria. Oggi sarà una giornata di riposo per il leader di Forza Italia, Silvio. L'ex premier, "tornerà a lavorare in settimana" ha spiegato ancora la senatrice Licia Ronzulli, che ha passato la mattinata accanto al Cav nellamilanese. Ronzulli ha spiegato inoltre che i medici non hanno raccomandato riposo assoluto all'ex premier.

