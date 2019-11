Bene Roma e Lazio | obiettivo zona Champions

**E.Romagna : Grillo - 'dateci un voto per Beneficenza'** : Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Avete scelto questa votazione in Emilia Romagna, ci andiamo per beneficenza, come dai un euro a qualcuno per qualsiasi cosa non ci puoi dare un piccolo voto per beneficenza?" Lo dice Beppe Grillo durante l'incontro con Luigi Di Maio, nel video postato su Facebook.

Comune Roma : Metro C - Bene ministra De Micheli su fondi Mit : Roma – “I fondi per sbloccare lo scavo della linea C della Metro sono un’ottima notizia per la citta’ tutta. Dopo anni di mancate decisioni da parte della Giunta Raggi e dell’ex ministro Toninelli, finalmente la ministra De Micheli ha dato una prima pronta risposta. Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione sulla mobilita’ Romana, soprattutto sulla strategica Metro C, con mozioni, interrogazioni e altre ...

X Factor 2019 : Sofia TornamBene canta “Papaoutai” di Stromae (VIDEO) – Quarto Live : X Factor 2019: Sofia canta “Papaoutai” di Stromae. Il video dell’esibizione nel Quarto Live. Più di ogni altra puntata, superare il Quarto Live per gli otto concorrenti è una questione di vitale importanza perchè settimana prossima presenteranno i loro inediti. Il Quarto Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 14 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati divisi in ...

Emilia Romagna Plastic Free : “Bene la strategia condivisa - no a nuove tasse” : “Le iniziative da adottare per ridurre l’impatto ambientale del sistema produttivo non possono essere calate dall’alto con intenti punitivi finalizzati solo a drenare nuove risorse per le casse pubbliche, mettendo così in difficoltà le aziende. Siamo quindi soddisfatti che la Regione Emilia-Romagna abbia condiviso con le Associazioni delle imprese, tra cui la nostra, il Piano ‘PlasticFreeR’ presentato oggi, dimostrandosi aperta al confronto e ...

Astorre : Bene unità e congresso Dem Roma 21 marzo : Roma – “Voglio esprimere piena soddisfazione per la scelta compiuta ieri dalla direzione Romana del Partito Democratico per l’avvio di una nuova fase unitaria che, a partire dalla disponibilita’ offerta da Claudio Mancini ad assumere il ruolo di tesoriere della federazione, attraverso una conferenza programmatica che si svolgera’ tra gennaio e febbraio, condurra’ al congresso cittadino del prossimo 21 ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : Zaniolo e Bènes vicinissimi al gol. La Roma vuole passare in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ PASTORE CON UNA SERPENTINA CLAMOROSA! Tiro del fantasista argentino che viene respinto da Sommer: gran giocata del Flaco. 28′ Cambio per infortunio nel Borussia Monchengladbach: fuori Jantschke, dentro Hofmann. 26′ BENES CON UN GRAN TIRO DALLA DISTANZA: Pau Lopez si lancia alla sua destra riuscendo addirittura a bloccare un tiro piuttosto potente. 25′ Zaniolo prova ad ...

Flavio Briatore e Benedetta Bosi dopo la smentita - le nuove foto della vacanza romantica : «Sono ancora a Malindi» : La notizia del fidanzamento di Flavio Briatore con la ventenne Benedetta Bosi ha subito fatto il giro del web, provocando diversi commenti per i 49 anni di differenza d?età tra i due...

L’Ospedale FateBenefratelli di Roma ha promosso una campagna di prevenzione della fibrillazione atriale grazie all’Apple Watch : Più di quattromila cittadini hanno accettato di partecipare alla campagna di prevenzione dei rischi della fibrillazione atriale promossa dall’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma e da Magnetic Media Network. I volontari hanno usato gli Apple Watch delle ultime generazioni, grazie ai quali è possibile tracciare un elettrocardiogramma (ECG). I cittadini che hanno aderito all’iniziativa hanno prenotato il proprio ...

Giorgio Tirabassi - sospiro di sollievo per l’attore romano : «È fuori pericolo». E lui scrive su Facebook : «Sto Bene» : Giorgio Tirabassi è stato colpito da infarto ma ora è fuori pericolo. A riferirlo è l’agenzia Adnkronos, citando “fonti vicine alla famiglia”. Nella mattinata, poi, è comparso un messaggio dello stesso Tirabassi su Facebook in cui tranquillizzava tutti i suoi fan: «Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani». L’attore romano, 59 anni, è attaulamente ricoverato all’ospedale di Avezzano ...

Gualtieri : «La plastic tax si può modulare Bene» E Renzi : «Fiumi di polemiche - ok la retromarcia sulle tasse» : Il richiamo del ministro: «L’opposizione non ha argomenti e sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa legge di bilancio»

Serie A : Juve vince in extremis con Ronaldo - Bene Roma e Lazio : La Juventus batte in extremis il Genoa risuperando dunque in testa della classifica l'Inter di Antonio Conte che ieri aveva espugnato il Rigamonti

Bcc Roma : ieri riunione con 300 soci Lazio Sud - 35mila euro per attività Benefiche : Roma – Si è tenuto ieri, martedì 29 ottobre, presso presso l’Hotel La Pace di Segni, l’incontro della Banca di Credito Cooperativo di Roma con i soci della zona Lazio Sud. L’evento è stato il secondo degli appuntamenti del ciclo di riunioni locali 2019-2020, tradizionali momenti di incontro della Banca con i suoi oltre 34.500 soci. Tali eventi rappresentano una preziosa occasione di confronto, per parlare dell’attività della Banca e del ...

Federica De Benedittis e Giulio Corso : le nozze romantiche degli attori de Il Paradiso delle signore : Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, protagonisti della fiction Il Paradiso delle signore, si sono sposati. Le nozze romantiche sono state celebrate alla presenza di tutti i membri del cast dello show, accorsi per applaudire i due attori. La coppia si è conosciuta proprio sul set della fiction dove lei interpreta Roberta Pellegrino e lui Antonio Amato. Un amore cresciuto lontano dalle telecamere e protetto sempre da occhi indiscreti sino ...