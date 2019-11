Beach soccer | Mondiali 2019 | risultati e classifiche 23 novembre

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Uruguay 3-4 - amara sconfitta per gli azzurri ad Asunción : Una sconfitta che fa male quella della Nazionale italiana di Beach soccer impegnata nel secondo incontro del Gruppo B dei Mondiali 2019 in Paraguay. Sulla sabbia di Asunción, gli uomini di Emiliano Del Duca sono stati superati dall’Uruguay 4-2, pagando a carissimo prezzo le disattenzioni in fase difensiva. Non è bastato il solito Gabriele Gori, autore di una tripletta (3’04”, 6’39”, 35’48”), a regalare ...

LIVE Italia-Uruguay 3-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : la Celeste sconfigge a sorpresa gli azzurri - si deciderà tutto lunedì : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.36 FINISCE QUI! L’Italia cede a sorpresa per 4-2 all’Uruguay, che ora è al comando del gruppo B con 6 punti, mentre gli azzurri sono a quota 3 insieme a Tahiti, e dovranno necessariamente battere il Messico lunedì nell’ultima giornata. Grazie per aver seguito la sfida con la nostra DIRETTA LIVE testuale, da noi l’augurio di una buona serata. 12′ Gori segna su ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Messico. Programma - orari e tv : Terza sfida per la Nazionale italiana di Beach soccer ai Mondiali 2019 ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri, dopo aver sfidato Thaiti ed Uruguay, sfidano il Messico, che occupa l’11° posto nel ranking mondiale ed è alla sesta partecipazione nella fase finale della Coppa del Mondo. Partita importante per chiudere al meglio la fase iniziale. Andiamo a scoprire il Programma. Mondiali Beach soccer 2019 MARTEDÌ 25 NOVEMBRE: 20.15 ...

Sky Sport Mondiale Beach soccer (diretta) 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima fase a gironi si svolgerà dal 21 al 26 novembre, poi i quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il...

LIVE Italia-Uruguay - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che questa volta ci porterà presso l’Olympic Park di Luque, nelle spiagge del Paraguay, per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di beach soccer 2019. Dopo lo splendido successo all’esordio contro Tahiti, la Nazionale italiana cerca infatti il bis contro l’Uruguay, ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : risultati e classifiche 22 novembre. Russia a fatica sul Senegal - travolgenti Portogallo e Brasile : Si è disputata in Paraguay la seconda giornata dei Mondiali di Beach soccer 2019, con il completamento di tutto il quadro del primo turno dei quattro gironi nei quali le 16 squadre sono state divise. Andiamo a vedere cos’è accaduto in attesa del ritorno in campo dell’Italia, stasera alle 23:25 contro l’Uruguay. Nel gruppo C, la Russia fa tantissima fatica per battere il Senegal nella battaglia dei campioni continentali. Nel 7-8 ...

Italia-Uruguay - Mondiali Beach soccer 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi, sabato 23 novembre la Nazionale italiana di beach soccer sarà protagonista sulla sabbia di Asuncion (Paraguay) affrontando l’Uruguay (ore 23.25 italiane) per il secondo match del Gruppo B. Gli azzurri allenati da Emiliano Del Duca, dopo lo strepitoso esordio contro Tahiti, affronteranno la formazione uruguaiana e l’obiettivo sarà sempre quello di imporsi. Centrare il bersaglio grosso è fondamentale per continuare ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay : Dopo il fantastico esordio di ieri contro Tahiti, l’Italia si prepara al secondo fondamentale match contro l’Uruguay. Di certo la caratura dell’avversario non è di primissima fascia ma gli azzurri dovranno mettere in campo tutte le proprie qualità se vorranno spuntarla sui sudamericani. Il ct azzurro Emiliano Del Duca punterà sulle sue stelle come Gabriele Gori, capace di segnare 69 gol con la maglia azzurra di cui 3 nella ...

VIDEO Beach soccer - Mondiali 2019 : gli highlights della larga vittoria dell’Italia su Tahiti : Un esordio migliore la Nazionale italiana di Beach soccer ai Mondiali 2019 in Paraguay non poteva davvero immaginarlo. Il 12-4 rifilato a Tahiti è la maniera perfetta per approcciare alla kermesse iridata di Asuncion e per indirizzare immediatamente la situazione di un girone che vede anche l’Uruguay uscita vittoriosa dal primo incontro. Andiamo, quindi, a vedere gli highlights della sfida di esordio disputata ieri. VIDEO: GLI highlights ...