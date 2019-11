Basket - 10a giornata Serie A 2019-2020 : Milano batte e aggancia Sassari. Vittorie anche di Brescia e Cremona : Una decima giornata della Serie A in formato “spezzatino”. Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto la vittoria della Grissin Bon Reggio Emilia sulla Openjobmetis Varese, si sono concluse le tre partite iniziate tra le 17.00 e le 18.00. Pronto riscatto dopo il ko in Eurolega per l’Olimpia Milano, che vince il big match di questo turno di campionato contro il Banco di Sardegna Sassari per 90-78, raggiungendo in classifica ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 10a giornata : Simone Fontecchio trascina Reggio Emilia alla quinta vittoria - Varese sconfitta nel finale : La decima giornata della Serie A 2019-2020 si apre con il successo casalingo della Grissin Bon Reggio Emilia nei confronti dell’Openjobmetis Varese per 81-74. Gli uomini di Maurizio Buscaglia guidano per larghi tratti nella serata del PalaBigi, e con questo quinto successo si issano temporaneamente all’interno del gruppo in quarta posizione a quota 10 punti. La Grissin Bon può sorridere grazie ai 19 punti di Simone Fontecchio, ai 16 ...