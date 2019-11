Basket - 10^ giornata Serie A 2019-2020 : Venezia supera Trento - la Fortitudo vince al supplementare con Cantù : Si è chiusa la decima giornata della Serie A di Basket con i due posticipi della domenica sera. Importante successo della Reyer Venezia, che ha superato in casa la Dolomiti Energia Trento per 79-69. Una vittoria che permette alla squadra di De Raffaele di aggiungersi al gruppone a dieci punti e di continuare la sua rincorsa alle Final Eight di Coppa Italia; mentre Trento resta attardata, subendo la seconda sconfitta consecutiva. Una ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 10^ giornata : il big match è Milano-Sassari - turno di riposo per la Virtus Bologna : Archiviata la folta settimana di impegni europei, torniamo a concentrarci sul massimo campionato italiano. L’edizione 2019-2020 della Serie A è giunta alla decima giornata, che prevede il turno di riposo per la Virtus Bologna, leader indiscussa del torneo con nove vittorie in altrettanti incontri. Andiamo ora a presentare le singole partite in programma per questo weekend. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE (Sabato 23 ...