Atletica | Sara Dossena si impone nella ‘Mezza Maratona di Milano’ | assolo di Faniel tra

(Di domenica 24 novembre 2019) Per la 35enne del Laguna Running era il ritorno alle gare dopo il ritiro ai Mondiali di Dohairidata Buon rientro per. Sulle strade di Milano,terza edizione della Ganten Milano21 Half Marathon, l’azzurra termina i 21,097 km con il tempo di 1h11:40, vincendo la gara femminile con partenza e arrivo nel quartiere di CityLife. Per la 35enne del Laguna Running era il ritorno alle gare dopo il ritiro ai Mondiali di Dohairidata: “Ho avuto buone sensazioni e ho corso in progressione – le parole dell’azzurra, terza italiana di sempre sui 42,195 km – oggi non avevo alcun tipo di obiettivo, non cercavo il tempo. Ma aver corso sotto l’ora e dodici, nonostante la pioggia, mi fa dire che sia stata una buona giornata”. Al maschile, successo per lo svizzero Christian Kreienbuhl in 1h07:29. 10 KM:+BERTONI – Non solo ...

