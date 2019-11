Atalanta-Dinamo Zagabria | probabili formazioni | 3-4-2-1 per Gasperini | Muriel unica punta

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21:00 andrà in scena il match travalido per il quinto turno del Girone C della Champions League. La classifica vede i nerazzurri fermi ad un solo punto contro le cinque lunghezze di Shakhtar e, con i russi in seconda posizione grazie agli 'scontri diretti', ed in vetta il Manchester City 'schiacciasassi' di Pep Guardiola con dieci punti. Le speranze di passare il turno sono ridotte al lumicino e, soprattutto, il destino della Dea dipende anche dalle altre partite. Nello specifico, la banda di Gasp approderebbe agli ottavi di finale della competizione vincendo entrambe le partite rimanenti del girone e sperando che il City non perda nessuno dei due match contro D.e Shakhtar. In questo caso andrebbe a 7 punti piazzandosi al secondo posto ed ottenendo, di conseguenza, una storica qualificazione alla ...

Boboj29 : Non c'e' tempo per rilassarsi martedì c'e' la Champions 26/11 ore 21 Juve-Atletico diretta Canale 5 26/11 ore 21 A… - NotizieIN : Streaming Champions: Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria, dove vederle in diretta e in chiaro su Ca… - CalcioIN : Streaming Champions: Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria, dove vederle in diretta e in chiaro su Ca… -