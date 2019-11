Ascolti tv sabato 23 novembre | Tú sí que vales irraggiungibile | vittoria schiacciante

Fonte : gossipetv

(Di domenica 24 novembre 2019) DatiTv: Tú sí quetrionfa su Una storia da cantare Ancora una volta Tu si queha vinto la guerra deglidelsera staccando la concorrenza di parecchi punti: il programma di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti è riuscito a imporsi con il 17.3% interessando un … L'articolotv23: Tú sí queproviene da Gossip e Tv.

lucianonobili : Lavori ad una scommessa folle: portare il sabato sera su @RaiUno la nobiltà popolare della nostra canzone d’autore.… - fabiofabbretti : @MasterAb88 @Saverio_94 Vero, ma ospiti illustri non significa ascolti garantiti. Prendi l'ultimo Amici: ha fatto m… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 24/11/2019 — Ascolti italiani di sabato 23 novembre 2019: 5,4 milioni (28,75%) per Tú sí que vale… -