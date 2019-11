Ascolti | Tu si que vales senza rivali il sabato sera

Ascolti tv sabato 23 novembre : Tú sí que vales irraggiungibile - vittoria schiacciante : Dati Ascolti Tv: Tú sí que vales trionfa su Una storia da cantare Ancora una volta Tu si que vales ha vinto la guerra degli Ascolti del sabato sera staccando la concorrenza di parecchi punti: il programma di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti è riuscito a imporsi con il 17.3% interessando un […] L'articolo Ascolti tv sabato 23 novembre: Tú sí que vales irraggiungibile, vittoria schiacciante proviene da Gossip e Tv.

Sanremo Giovani - ecco i primi cinque finalisti : promosso il figlio di Alessandro Gassmann - fuori a sorpresa Federica Abbate. Ascolti in lieve calo : Inizia a delinearsi la finalissima per accedere a Sanremo Giovani 2019 che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre in prima serata su RaiUno. È Tiziana Rivale con un paio di ballerini ad aprire il secondo appuntamento di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!“, sempre sulla prima rete nazionale. Forse una decisione orientata a conquistare il pubblico del pomeriggio più âgé, dopo gli Ascolti di sabato scorso a 1.445.000 ...

Ascolti TV | Sabato 23 novembre 2019. Tú Sí Que Vales 28.8% - Una Storia da Cantare 17.3% : Tú Sí Que Vales Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 3.439.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.406.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.086.000 spettatori pari al 4.6% di share e Instinct è stato seguito da 807.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha intrattenuto 1.386.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Città Segrete ha ...

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2019/2020 confrontati con quelli dell’anno precedente : Zerbi, Stash, Pettinelli - Amici 19 La stagione tv 2019/2020 è sempre più nel vivo e il tema caldo degli Ascolti, crocevia per la riuscita o meno di un programma, anima (e agita) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i debutti, confrontandoli con quelli dello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende. debutti 16 novembre 2019 Amici 19 ? sabato 16 novembre 2019: 3.157.000 ...

Enrico Ruggeri contro Tu Si Que Vales : “Ascolti? Mi interessa altro” : Una Storia da Cantare, Enrico Ruggeri: “Mi interessa solo fare un bel programma” In una lunga intervista rilasciata alla nota rivista DiPiù Tv, Enrico Ruggeri ha svelato qualche dettaglio in più su Una Storia da Cantare, il programma che da questa sera, sabato 16 novembre, per tre puntate omaggerà tre delle voci più amate della musica italiana. Si partirà con Fabrizio De Andrè e nei successivi appuntamenti si proseguirà con Lucio ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 novembre 2019 : Tu si que vales è padrone del sabato sera - boom di Tweet per i conduttori : Social Auditel 9 novembre 2019: Tu si que vales primo trend italiano, i conduttori vanno in tendenze con numerosi Tweet Tu si que vales, campione di Ascolti tv del sabato sera, continua a rendere con ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 novembre 2019 : Tu si que vales avanti - Maria ed Emma Marrone boom nel trending topic : Social Auditel 2 novembre 2019: Tu si que vales primo trend dopo la partita, segue Ulisse. Maria (De Filippi) in tendenza con oltre 150.000 Tweet, Emma tocca i 50.000 Continuano gli Ascolti tv record ...

Queste Oscure Materie fa boom di Ascolti e sfiora il successo di Chernobyl - Sky anticiperà la messa in onda? : Un vero e proprio successo di critica e di ascolti, questo è quello che ha portato a casa Queste Oscure Materie. La trilogia ha ufficialmente preso il via negli Usa e in Uk e solo a gennaio farà lo stesso anche in Italia quando ormai il finale sarà già andato in scena. Il rischio spoiler è dietro l'angolo, anche se chi ha letto i romanzi sa già bene di cosa si tratta e come finirà, ma sicuramente questo non fermerà quello che è ormai è un ...

