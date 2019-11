Aravis | la prima collezione maschile di Cluse

Fonte : gqitalia

(Di domenica 24 novembre 2019)è il nome di un massiccio montuoso delle Prealpi francesi e il nome di un personaggio del terzo volume delle cronache di Narnia, ma da quest'annoè anche il nome delladi. E' così che uno dei brand di orologeria più social –, appunto – decide di ampliare la sua offerta con una serie di proposte studiate appunto per gli uomini. Le caratteristiche principali sono quelle che hanno scandito il successo di: uno stile classico e pulito che non rinuncia a un uso sapiente del colore. Un design minimal e pulito fatto di casse in acciaio da 40 mm color oro, argento o pvd nero, abbinate a cinturini in pelle o bracciali in maglia milanese, intercambiabili tra loro. Dodici, in totale, gli orologi della nuovadi: sei con indicazioni di ore, minuti, secondi e data a finestrella ...

