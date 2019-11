Anticipazioni U&D over | registrazione 23 novembre | Gemma felice della storia con Ciano

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo si lasciano : lui non riesce ad avere rapporti intimi : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima registrazione del trono over in programma oggi pomeriggio 23 novembre, ci sono state delle clamorose novità riguardanti la coppia composta da Ida e Riccardo. I due, che in queste settimane hanno cercato di rimettere in piedi la loro storia d'amore, sono arrivati definitivamente ad un punto di non ritorno e, alla fine, hanno comunicato al pubblico di aver deciso di mettere ...

Anticipazioni Trono Classico U&D - 22 novembre : la D'Urso accusata di comprare follower : Una nuova puntata del Trono Classico di U&D concluderà oggi 22 novembre la programmazione settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Essa ripartirà da quanto accaduto ieri ovvero dallo scontro in studio tra le corteggiatrici di Giulio Raselli. In particolare, la parola passerà a Veronica che avrà qualcosa da ridire contro Giulia. A suo dire, infatti, non è possibile che in pochi giorni sia cresciuta di un numero di followers ...

U&D - Anticipazioni registrazione 20 novembre : Tina accusa Veronica di essere falsa : Il 20 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne dove l'attenzione iniziale si è concentrata sulla nuova tronista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi: stiamo parlando di Veronica Burchielli. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, quest'ultima è stata accusata dall'opinionista Tina Cipollari di fingersi diversa da quello che sarebbe veramente. Ovviamente la ragazza ha subito ...

U&D - Anticipazioni trono classico : Giulia e Daniele vogliono andare a vivere insieme : La puntata di Uomini e Donne registrata il 20 novembre è stata ricca di colpi di scena e di grandi emozioni. Durante questa edizione della trasmissione ci sono state due scelte davvero molto inaspettate e molto diverse rispetto a quelle a cui sono abituati i telespettatori. La prima è stata quella del tronista Alessandro Zarino, che ha scelto la bella Veronica. La ragazza, però, ha risposto di no ed è immediatamente salita sul trono. Dopo ...

Anticipazioni U&D - Tina Cipollari scuote Veronica : ‘Chi sei realmente?’ : Continuano a tenere banco la polemica legata al nuovo ruolo di tronista da parte di Veronica Burchielli. La giovane durante la nuova registrazione del 20 novembre è stata attaccata duramente da Tina Cipollari. Con tutta probabilità a Uomini e Donne la vita dell‘ex corteggiatrice sarà tutt’altro che facile. Con il rifiuto ad Alessandro Zarino, la ragazza è stata oggetto di numerose critiche. Addirittura sul web, c'è chi ha ipotizzato un vero e ...

Anticipazioni U&D - la Cipollari critica Veronica sul trono : 'Dormi - il carattere dov'è?' : Sembra non essere iniziata nel migliore dei modi l'avventura da tronista di Veronica Burchielli: durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, la giovane è stata presa di mira da Tina Cipollari per il suo atteggiamento apparentemente troppo remissivo. Dopo aver notato un netto cambiamento nella ragazza da quando ha preso il posto di Alessandro Zarino sulla poltrona rossa, l'opinionista l'ha fatto subito presente ed ha trovato l'ampio ...

Anticipazioni U&D 21 novembre : Giovanna tira una scarpa contro Giulio : Nel corso della puntata del trono classico di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi 21 novembre, assisteremo a molteplici colpi di scena. Il trono maggiormente discusso sarà, sicuramente, quello di Giulio Raselli. Il ragazzo si sta dando molto da fare e, nel corso della puntata odierna si renderà protagonista di baci appassionati con Giovanna, ma anche di gesti importanti con Giulia. Dopo averle presentato sua madre attraverso una ...

Anticipazioni U&D - 20 novembre : Raselli non ha scelto - Giulia e Daniele ospiti : L'avventura di Giulio Raselli a Uomini e Donne non è ancora finita: chi pensava che il ragazzo avesse scelto lontano dagli studi dopo aver letto le Anticipazioni della scorsa settimana, si sbagliava. Nella puntata di oggi, il tronista ha fatto sapere di essere molto indeciso tra Giovanna e Giulia: le due hanno litigato tutto il tempo, accusandosi reciprocamente di non essere la persona giusta per l'alessandrino. Giulio litiga con le ...

Anticipazioni U&D - Giulio in crisi per la scelta dice a Giovanna che è una bambina : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le Anticipazioni rivelano che proprio questo pomeriggio 20 novembre sono stati registrati i nuovi appuntamenti che avremo modo di vedere in onda tra qualche settimana su Canale 5. Le attenzioni sono state poste soprattutto sul percorso sentimentale di Giulio Raselli, il quale si trova sempre più combattuto tra Giovanna e Giulia, le due pretendenti che hanno fatto breccia nel suo ...

Anticipazioni U&D - l'annuncio della De Filippi su Alessandro Zarino : 'Sarà ad Amici 19' : Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le Anticipazioni rivelano che nel corso degli appuntamenti di questo pomeriggio 20 novembre, ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato Alessandro Zarino. Chi ha seguito la passata puntata del programma sa bene che Alessandro ha scelto di congedarsi dalla trasmissione anticipando la sua scelta e beccandosi un secco 'no' da parte di Veronica che poi è ...

Anticipazioni U&D del 20 novembre - Juan Luis conosce altre dame : Gems in lacrime : Prosegue l'appuntamento pomeridiano su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che vedremo in onda anche domani, mercoledì 20 novembre, come sempre alle 14.45 circa. Le Anticipazioni diffuse in queste ore sulla pagina Instagram di WittyTv rivelano che sarà trasmessa la terza e ultima puntata della settimana dedicata al trono over, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi ...

Anticipazioni U&D - 19 novembre : Ida Platano e Gemma in lacrime dietro le quinte : Domani, martedì 19 novembre, due storiche protagoniste del Trono Over saranno messe a dura prova: le Anticipazioni sul prossimo appuntamento con Uomini e Donne, infatti, informano il pubblico delle copiose lacrime che verseranno Gemma Galgani e Ida Platano per i cavalieri che stanno frequentando. La parrucchiera bresciana sarà ripresa dalle telecamere, mentre si dispererà per Riccardo Guarnieri nel backstage, invece la dama di Torino sarà ...

Anticipazioni U&D del 18 novembre - Riccardo stufo delle accuse di Ida : 'Ti lamenti sempre' : Lunedì 18 novembre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda alle 14,45 circa. Le Anticipazioni ufficiali su quello che vedremo arrivano da 'WittyTv' e rivelano che si partirà dalle novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi puntati, quindi, sulle novità che riguardano il percorso della 'sempreverde' Gemma Galgani ma anche su Ida e Riccardo, che in ...

Anticipazioni U&D over : Ida delusa dal poco trasporto di Riccardo : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over; le dame e i cavalieri della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi sono tornati di nuovo in studio per confrontarsi. I colpi di scena non sono mancati, a partire dai nuovi contrasti tra Ida e Riccardo, che continuano ad essere in crisi dopo il ritorno di fiamma, fino a Gemma Galgani, che ha dovuto fare i conti con una spiacevole segnalazione su Juan Luis che l'ha fatta scoppiare in ...