Andrea Damante e Viviana | ecco come è nata la loro relazione

Andrea Damante : è già finita con Viviana Vizzini? Spunta l’indizio : Andrea Damante ha lasciato Viviana Vizzini? Ultimi gossip sul deejay di Verona Andrea Damante sembra proprio non trovare pace in amore. Poche ore dopo che le foto del deejay veronese in compagnia di Viviana Vizzini hanno fatto il giro del web, l’ex tronista di Uomini e Donne ha smesso di seguire la ragazza su Instagram. […] L'articolo Andrea Damante: è già finita con Viviana Vizzini? Spunta l’indizio proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante sorpreso con la sua nuova compagna Viviana : Il settimanale “Chi” ha paparazzato Andrea Damante “durante una cena romantica in un locale milanese, in compagnia della sua nuova fidanzata la bionda Viviana, e il giorno dopo la neo coppia ha partecipato a un evento mondano in compagnia di Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. Di recente Damante aveva detto di essere ancora single dopo Giulia De Lellis: “Non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”. Ora il ...

Andrea Damante esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata Viviana : Andrea Damante è di nuovo innamorato di una bionda di nome Viviana. Damante è stato pizzicato dal settimanale “Chi “durante una cena romantica in un locale milanese e il giorno dopo la neo coppia ha partecipato a un evento mondano in compagnia di Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. Di recente Damante aveva detto di essere ancora single dopo Giulia De Lellis: “Non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”. Ora il capitolo ...

Andrea Damante ha una Nuova Fiamma. Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser Approvano! : Archiviata la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante è stato paparazzato in compagnia della sua Nuova Fiamma. Anche i suoi amici Ignazio Moser e Jeremia Rodriguez approvano la Nuova coppia. Damante inoltre dice la sua sulle varie accuse di tradimento da parte di Giulia De Lellis e sulle indiscrezioni di un suo rapporto con Belen Rodriguez. Andrea Damante è uscito allo scoperto con la sua Nuova ragazza. Il deejay infatti è stato paparazzato ...

Andrea Damante sorpreso con la sua nuova compagna Viviana : Il settimanale “Chi” ha paparazzato Andrea Damante “durante una cena romantica in un locale milanese, in compagnia della sua nuova fidanzata la bionda Viviana, e il giorno dopo la neo coppia ha partecipato a un evento mondano in compagnia di Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. Di recente Damante aveva detto di essere ancora single dopo Giulia De Lellis: “Non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”. Ora il ...

Andrea Damante esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata Viviana : Andrea Damante è di nuovo innamorato di una bionda di nome Viviana. Damante è stato pizzicato dal settimanale “Chi “durante una cena romantica in un locale milanese e il giorno dopo la neo coppia ha partecipato a un evento mondano in compagnia di Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. Di recente Damante aveva detto di essere ancora single dopo Giulia De Lellis: “Non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”. Ora il capitolo ...

Chi è Viviana Vizzini - la nuova fidanzata di Andrea Damante (ed ex di Uomini e Donne) : In queste ore non si fa che parlare di Andrea Damante. L’ex tronista di UeD (ed ex di Giulia De Lellis) è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi insieme alla nuova fidanzata. “L’ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso. Si chiama Viviana – si legge sulla rivista – È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la ...

Andrea Damante ha una nuova fiamma : beccato a cena con Viviana Vizzini : Dopo il gossip riguardante il presunto flirt di Andrea Damante con Belen Rodriguez e la chiacchieratissima storia con Giulia De Lellis, sembra che il dj veronese abbia ritrovato l’amore. Solo qualche mese fa, Damante raccontava a Silvia Toffanin di essere ancora single e di non aver voluto legarsi a nessun altra donna dopo la De Lellis perché si sentiva ancora sentimentalmente coinvolto dalla sua ex. “Non me la sentivo di iniziare una storia, ...

Andrea Damante potrebbe avere una nuova fiamma : l'ex tronista in compagnia di una bionda : Il cuore di Andrea Damante potrebbe essere tornato a battere: l'ex tronista di Uomini e Donne è stato sorpreso a cena in compagnia di una bellissima ragazza bionda il cui nome, secondo il settimanale Chi, che ha pubblicatole foto dell'incontro, sarebbe Viviana. Tra il deejay veronese e la giovane sono evidenti gli sguardi di complicità, ma quando Andrea si è accorto di essere stato 'beccato' dai paparazzi ha chiesto alla sua commensale di ...

Chi è Viviana - il nuovo amore di Andrea Damante : Si chiama Viviana Vizzini il nuovo amore di Andrea Damante e la donna con cui l’ex tronista di Uomini e Donne spera di dimenticare Giulia De Lellis. I due, come è noto, si erano conosciuti nel programma di Maria De Filippi, fra schermaglie amorose ed esterne. Poi la scelta e una love story vissuta spesso sotto i riflettori, sia su Instagram, sia per via della partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip. Andrea e Giulia si sono detti ...

Andrea Damante : Viviana Pizzini è la nuova fidanzata? (foto) : Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha immortalato Andrea Damante (ex fidanzato di Giulia De Lellis) in compagnia di una ragazza misteriosa nella notte milanese. Si legge:prosegui la letturaAndrea Damante: Viviana Pizzini è la nuova fidanzata? (foto) pubblicato su Gossipblog.it 20 novembre 2019 11:19.

Viviana Vizzini - chi è la nuova fidanzata di Andrea Damante?/ Ex di Uomini e Donne... : Viviana Vizzini è la nuova fidanzata di Andrea Damante, ma chi è? Bellissima, bionda ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Andrea Damante fidanzato con Viviana. Giulia De Lellis cambia vita : Andrea Damante ha una nuova fidanzata. Giulia De Lellis: nuovo progetto con Iannone È stato sorpreso in compagnia della nuova fidanzata Andrea Damante tra sushi e uscite con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Come fa sapere il nuovo numero del settimanale Chi, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha portato a cena la bionda Viviana in un noto ristorante milanese, dove l’ex tronista di Uomini e Donne apprezzava le extensions della ...

Andrea Damante e ‘lei’ - la nuova fiamma. I paparazzi si appostano e lo beccano sul fatto : chi è : Il gossip che circola nelle ultime settimane è quello riguardante un presunto flirt passato tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, che secondo i magazine scandalistici si sarebbe consumato all’epoca in cui lei era ancora legata ad Andrea Iannone e lui a Giulia De Lellis. Spy, il settimanale diretto da Massimo Borgnis, ha fatto sapere che il “tradimento” si sarebbe consumato il primo giugno 2018, dopo un concerto di Fedez e J-Ax allo stadio ...