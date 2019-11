Alluvioni | frane | sfollati | situazione critica in Liguria tra genovese e savonese

Allerta Meteo - paura per la “Tempesta Mediterranea” : rischio Alluvioni e frane in Italia e sui Balcani : Dopo un weekend di pioggia, un nuovo sistema di tempesta si muoverà sull’Europa occidentale, rinnovando la minaccia di alluvioni nel corso di questa settimana, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Ieri, domenica 10 novembre, rovesci e temporali sparsi hanno continuato a bagnare parti di Italia e Balcani. Una nuova tempesta attraverserà il Mediterraneo questa settimana. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà ...

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - Alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

In Giappone almeno 10 persone sono morte per nuove frane e Alluvioni : Nell’est del Giappone almeno 10 persone sono morte per le alluvioni e le frane causate da una nuova serie di temporali, secondo la televisione NHK. È successo in alcune zone del paese – intorno a Chiba e Fukushima – che erano

Maltempo : territorio fragile - “9 Comuni su 10 a rischio per frane o Alluvioni” : “Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove Comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che “sono saliti a 7275 i Comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ...

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : allerta arancione per rischio Alluvioni. FOTO : Forti piogge si sono abbattute sulla Liguria causando danni e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Scuole chiuse nel centro-Levante ligure e nel Medio ponente e ponente del capoluogo. LE PREVISIONI

Geologi nelle scuole divulgare i corretti comportamenti in caso di terremoto - frane o Alluvioni : “Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da ...