All’inferno e ritorno | “La musica mi ha salvato la vita”

Fonte : dilei

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ho incontrato Giuseppina Torre nel back stage di Storie Italiane. Era lì per raccontare gli abusi subiti tra le mura domestiche dall’ex marito. Giuseppina Torre è una pianista di fama internazionale, ha ricevuto riconoscimenti importantissimi, ha appena pubblicato “Life Book“, il suo nuovo album, ha ripreso in mano la sua vita di donna, mamma e professionista. Abbiamo parlato per qualche minuto, prima della diretta. L’ho ascoltata raccontare il dramma e la rinascita con la stessa, caparbia, lucidità. Quanta dolore e quanta forza, ho pensato. Mi è rimasto impresso il suo sguardo, consapevole del passato ma ben saldo nel presente. Ci siamo risentite a distanza di qualche giorno e siamo ripartite da quel dolore, dal 2015. Quando hai realizzato che quello che stavi vivendo era un inferno e non una crisi coniugale? Oggi posso dirti che anche quando eravamo fidanzati ...

