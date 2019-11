Allerta Meteo Sardegna | criticità per rischio idrogeologico

Allerta Meteo Calabria : domani lunedì 25 novembre scuole chiuse a Catanzaro : Il sindaco di Catanzaro ha disposto per la giornata di domani, lunedì 25 novembre 2019, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi della città. La decisione è stata presa in considerazione dell’Allerta arancione diramata per domani dalla Protezione civile della Regione Calabria dopo quella rossa in vigore per l’intera giornata di oggi. In Prefettura, si spiega in una nota, “si è fatto il ...

La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha pubblicato la seguente Allerta Meteo, valida dalle 00:00 del 25 Novembre, fino alle 00:00 del 26 Novembre 2019, per Piene Dei Fiumi, Mareggiate, Frane E Piene Dei...

Maltempo in Campania - Allerta Meteo prolungata fino alle 14 di lunedì : È in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte una allerta meteo per piogge e temporali di colore arancione sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola...

Allerta Meteo - il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno : altre 36 ore di forte maltempo - allarme anche per Lunedì : Allerta Meteo – Il ciclone che sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar Tirreno. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, il ciclone continuerà a ...

Allerta Meteo Liguria : criticità rossa confermata fino alle 15 [DATI e DETTAGLI] : Dopo le intense precipitazioni delle ultime 36 ore i fenomeni sono in lenta e graduale attenuazione anche se, nelle prossime ore, saranno ancora possibili rovesci. Arpal ha, dunque, confermato l’orario di conclusione dell’allerta rossa per le zone a, b e d . Questa la nuova scansione oraria dell’allerta: Ponente (zona a) allerta rossa per i bacini medi e grandi arancione per i bacini piccoli fino alle 15. Poi allerta gialla per tutti i bacini ...

Allerta Meteo rossa in Piemonte : piogge e nevicate di forte intensità [DATI e DETTAGLI] : L’area depressionaria di origine atlantica, responsabile delle intese precipitazioni di ieri, ed il minimo al suolo ad essa associato, si posizionano sul mare ad ovest di Corsica e Sardegna. Questa configurazione Meteorologica – spiega Arpa Piemonte nell’ultimo aggiornamento – determina la persistenza di forti correnti da sudest al confine con la Liguria e da est-nordest sulle pianure Piemontesi, mantenendo precipitazioni ...

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

Allerta Meteo - scuole chiuse per maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : “allarme rosso” per il passaggio della piena del Po : “Per lunedì 25 novembre si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Ventilazione sulla costa inizialmente proveniente da nord-est con intensità inferiore a 10 m/s, in rotazione da nord e attenuazione nel corso della giornata. Le previsioni di marea sono al limite della soglia di attenzione; tuttavia, considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - criticità arancione prorogata fino a domani : E’ in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte un’Allerta Meteo per piogge e temporali che è di colore “arancione” sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele, Alto Cilento), 8 (Basso Cilento) e “gialla” sulle restanti zone. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce ...

Maltempo - Allerta rossa in Piemonte e Liguria - Ferrero ferma a Alba Meteo : Un’altra domenica difficile in molte parti d’Italia. Quella appena passata è stata una notte di nubifragi nel Savonese e nell’Alessandrino. Timori per l’acqua alta a Venezia

Maratona T-Fast 42 km 2019 cancellata! L’Allerta Meteo rende impossibile gareggiare : Il maltempo ha sconfitto atleti e organizzatori. Tutti gli eventi T-Fast 42k – La Maratona della città di Torino, T-Fast 8k e GIMAX T-Fast Jr. Run, infatti, in programma oggi domenica 24 novembre 2019, sono stati annullati per ordinanza della Città di Torino, su richiesta del Comune di Moncalieri. Queste informazioni giungono per mezzo di un comunicato stampa che spiega le motivazioni di questa cancellazione. «Ieri sera c’era allerta arancione, ...

Allerta Meteo - il Ciclone arriva sul Tirreno e porta il maltempo anche al Sud : allarme anche per Lunedì : Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo si sta estendendo, nella notte, anche al Centro/Sud mentre continua a diluviare al Nord/Ovest dove Piemonte e Liguria sono in piena emergenza con centinaia di evacuati e isolati. Gli ultimi aggiornamenti per le prossime ore sono molto gravi per tutta l’Italia: il Ciclone, che attualmente è profondo 997hPa e si trova nei pressi della Corsica, si muoverà molto lentamente verso Sud/Est e soltanto ...

Maltempo Liguria - prosegue l’Allerta Meteo : sfollate centinaia di persone - a Genova isolati in 450 : Circa 450 persone isolate. Almeno 62 gli sfollati. Fiumi esondati, strade crollate, allagamenti e fango hanno danneggiato alcuni esercizi commerciali. La Liguria è in ginocchio per il Maltempo, con l'allerta rossa che proseguirà fino al pomeriggio di domani, colpendo soprattutto le province di Genova, Imperia e Savona.Continua a leggere