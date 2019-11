Allerta Meteo | il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno | altre 36 ore di forte

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019)– Ilche sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, ilcontinuerà a muoversi lentamente verso Sud/Est e provocherà forti piogge su tutta l’Italia Adriatica, e in modo particolare sull’Appennino nelle Marche, in Abruzzo e in Molise, su tutta la Puglia, in Basilicata e nella Calabria settentrionale. Intanto lo scirocco ha rimescolato le masse d’aria, tanto che in questo momento le città più calde d’Italia sono Firenze con +19°C e Ferrara con +18°C. Ma attenzione al fronte freddo del, che ...

