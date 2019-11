Allerta Meteo Emilia-Romagna | “allarme rosso” per il passaggio della piena del Po

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) “Per lunedì 25 novembre si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Ventilazione sulla costa inizialmente proveniente da nord-est con intensità inferiore a 10 m/s, in rotazione da nord e attenuazione nel corsogiornata. Le previsioni di marea sono al limitesoglia di attenzione; tuttavia, considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti quali erosioni e ingressioni marine. Si precisa inoltre che la criticità costiera GIALLA per la zona B2 è relativa alle sole province di RA e FC. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transitodel fiume Po con livelli previsti superiori alla soglia 3 nella seconda partegiornata di lunedì 25 novembre, ed è GIALLA per i restanti corsi d’acqua. La criticità idraulica nella zona F è ARANCIONE sia per il transito ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… - RaiNews : Record di pioggia caduta nella notte a #Genova nella zona di Fiumara, con 193 mm in 3 ore. Allagamenti diffusi in c… - MarcoBarzaghi : Nonostante l'acqua e allerta meteo arancione Torino Inter al momento non è a rischio #TORINOINTER @Sport_Mediaset -