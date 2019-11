Allerta Meteo | ancora 24 ore di maltempo al Centro Sud | breve tregua soltanto Martedì 26

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019)24 ore dial/Sud, prima di unache è attesaper26 Novembre. Il ciclone che nel weekend ha flagellato gran parte d’Italia continuerà ad imperversare al/Sud per tutta la giornata di Lunedì 25, con forti piogge e temporali che potranno determinare ulteriori criticità. La situazionerologica migliorerà anche al Sud26, anche se per poche ore. Infatti Mercoledì 27 inizierà un nuovo brusco peggioramento sulle Regioni del Nord, con forti temporali in Liguria e piogge intense anche in Toscana e su tutto il settentrione. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazionein tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo24 ore di ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #25novembre, su parte dell’Emilia-Romagna. ??#allertaARANCIONE in 8 regioni. ??#allertaGIALLA… - MarcoBarzaghi : Nonostante l'acqua e allerta meteo arancione Torino Inter al momento non è a rischio #TORINOINTER @Sport_Mediaset -