Allerta maltempo in Piemonte | allagati i Murazzi a Torino | Ferrero sospende la

Maltempo Valle d’Aosta : Allerta arancione per valanghe - “spostarsi solo in caso di necessità” : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che per far fronte alla situazione di crisi della viabilità su alcune strade della Regione, a causa del perdurare del Maltempo, è stato convocato per le ore 14 di oggi, domenica 24 novembre, il COV -Comitato Operativo Viabilità, presieduto dalla responsabile di Protezione civile Sara Ratto. Su tutta la Regione è allerta “arancione“, in considerazione del pericolo valanghe. La ...

Maltempo Piemonte : a Torino preAllerta arancione per la piena del Po - frana ed evacuazioni in Ossola : preallerta arancione per la piena del Po nel tratto cittadino di Torino. Il culmine della piena è previsto intorno alle 12: il livello è considerato “decisamente inferiore alla piena del 2016“, spiega in un aggiornamento il Comune. Nella tarda serata di ieri nel bollettino si consigliava di adottare, nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti. Gli ...

In Calabria e in diverse parti della Liguria e del Piemonte è stata dichiarata l’Allerta rossa per il maltempo : In Calabria e in diverse regioni del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il maltempo per la giornata di domenica e in Liguria l’allerta rossa – dichiarata già sabato mattina – è stata estesa a tutta la giornata di

Maltempo - allagamenti - frane e sfollati in Liguria e Piemonte : è ancora Allerta rossa : allerta rossa per il Maltempo domenica 24 novembre in Calabria e settori di Liguria e Piemonte. Critica la situazione nelle regioni del Nord. È stata una notte particolarmente difficile nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. Secondo quanto fa sapere l'amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolato la frazione di Ellera, si registrano sfollati.Continua a leggere

Maltempo - Allerta rossa in 3 regioni. Torna acqua alta a Venezia. LIVE : La pioggia continua a cadere su tutto il Paese, causando allagamenti e frane in diverse regioni. In Liguria 85 sfollati, in Piemonte attesa la piena del Po alle 12. A Venezia nuovo picco di marea alle ore 9

Maltempo - seconda notte di Allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Allerta Meteo - il Ciclone arriva sul Tirreno e porta il maltempo anche al Sud : allarme anche per Lunedì : Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo si sta estendendo, nella notte, anche al Centro/Sud mentre continua a diluviare al Nord/Ovest dove Piemonte e Liguria sono in piena emergenza con centinaia di evacuati e isolati. Gli ultimi aggiornamenti per le prossime ore sono molto gravi per tutta l’Italia: il Ciclone, che attualmente è profondo 997hPa e si trova nei pressi della Corsica, si muoverà molto lentamente verso Sud/Est e soltanto ...

Maltempo Liguria - prosegue l’Allerta meteo : sfollate centinaia di persone - a Genova isolati in 450 : Circa 450 persone isolate. Almeno 62 gli sfollati. Fiumi esondati, strade crollate, allagamenti e fango hanno danneggiato alcuni esercizi commerciali. La Liguria è in ginocchio per il Maltempo, con l'allerta rossa che proseguirà fino al pomeriggio di domani, colpendo soprattutto le province di Genova, Imperia e Savona.Continua a leggere

Maltempo Liguria : “Cresce la mareggiata - onde di 4 - 5m” - confermata Allerta rossa su centro ponente [FOTO e VIDEO] : “È caduta pioggia diffusa su tutto il territorio. Un nuovo fronte di attenzione: cresce la mareggiata sulle coste. Le onde sono circa 4 metri e mezzo. #allertaMeteoLig“. Così su Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che al punto stampa della protezione civile sul Maltempo ha detto: “In questo pomeriggio la zona della regione più colpita è stata l’estremo ponente, imperiese e savonese, dove ...

Maltempo - Allerta meteo arancione : chiuse alcune strade a Modica : allerta meteo arancione per domani, 24 novembre, in provincia di Ragusa.Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, chiude alcune strade

Forte maltempo - Protezione Civile : Allerta arancione : maltempo da stanotte in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per la giornata di domani, 24 novembre, allerta meteo

Meteo - è una domenica da Allerta rossa : il maltempo fa paura : Ancora forte maltempo. allerta rossa in Calabria e su alcuni settori di Piemonte e Liguria. allerta arancione su settori di...