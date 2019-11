Allenamenti Napoli oggi 24 novembre 2019 | il report ufficiale

S.S.C. Napoli : il sito ufficiale comunica la ripresa degli Allenamenti : S.S.C. Napoli: il sito ufficiale comunica la ripresa degli allenamenti S.S.C. Napoli: il sito ufficiale comunica la ripresa degli allenamenti – A meno di una settimana dalla prossima partita, il Napoli è finalmente pronto a rientrare sui campi di Castel Volturno. Il match contro il Milan è ormai alle porte e come si legge all’interno […] Leggi tutto L'articolo S.S.C. Napoli: il sito ufficiale comunica la ripresa degli ...

Napoli - ripresi gli Allenamenti - ancora differenziato per Allan. Terapie per Ghoulam : Dopo la gara di Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Come riporta il sito ufficiale del club, Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per la quarta giornata di Champions League in programma martedì al San Paolo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio all’Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa ...

Il Napoli premia gli abbonati : Allenamenti a porte… socchiuse per i vincitori del concorso : allenamenti a porte… socchiuse. “Il Napoli premia la tua passione azzurra!”, così il Napoli lancia il concorso dedicato agli abbonati della stagione 2019/20, grazie al quale i vincitori avranno la possibilità di assistere agli allenamenti della squadra che solitamente restano a porte chiuse. Il concorso “Vinci la visione dell’allenamento a porte chiuse della SSC Napoli”, prenderà il via il 28 ottobre e ...

Castel Volturno - il Napoli riprende gli Allenamenti : il report : Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico: il report Dopo la vittoria sul Salisburgo, il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la nona giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. Dopo la riunione sul campo 1, la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio in Champions hanno svolto ...