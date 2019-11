Addio ai test di Medicina | selezione al secondo anno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Giorgia Baroncini Allo studio della Commissione cultura e istruzione alla Camera, una riforma che dovrebbe portare allo stop dell'accesso alle facoltà dell'area sanitaria Novità per i futuri camici bianchi: allo studio della Commissione cultura e istruzione alla Camera c'è infatti una riforma che dovrebbe portare allo stop deldi ingresso per l'accesso alle facoltà dell'area sanitaria. Ognisono quasi 70mila gli aspiranti medici che si presentano al, ma solo 10mila circa riescono ad accedere al corso di laurea. A questi, come ricorda il Messaggero, si aggiungono i ricorrenti a cui i tribunali hdato ragione di volta in volta. Negli ultimi 5 anni sono stati circa 20mila gli ingessi per ricorso non previsti nei fondi di finanziamento degli atenei e quindi costati mezzo miliardo di euro. Ecco cosa cambierà Ora però sembra essere in arrivo una ...

albiz94 : Mi sorprendo a dire che l’idea non è terribile. Rimangono però i grossi problemi logistici per accogliere tutta que… - infoitsalute : Medicina, addio test: la selezione arriverà solo dal secondo anno - Ag_RiverFlash : ADDIO AL TEST DI MEDICINA: LO CONFERMA IL MINISTRO FIERAMONTI -