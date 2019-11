Acqua alta a Venezia | sale la marea | previsto picco di 140 cm

Maltempo - allerta rossa in 3 regioni. Torna Acqua alta a Venezia. LIVE : La pioggia continua a cadere su tutto il Paese, causando allagamenti e frane in diverse regioni. In Liguria 85 sfollati, in Piemonte attesa la piena del Po alle 12. A Venezia nuovo picco di marea alle ore 9

La prima alla Fenice col fiato sospeso - a Venezia torna la paura Acqua alta : La preoccupazione per l'apertura stagionale del teatro non è finita: oggi atteso un picco di 140 centimetri

Acqua alta a Venezia : marea sostenuta - toccati i 111cm : Ha toccato 111 centimetri alle ore 21.10 il picco di marea nella Laguna di Venezia. La marea, molto sostenuta, determina a questo livello l’allagamento di circa il 12% del centro storico. Per domani, il Centro maree del Comune conferma la previsione di un massimo di 140 centimetri alle ore 8:50 e uno di 120cm alle ore 21:40. L'articolo Acqua alta a Venezia: marea sostenuta, toccati i 111cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - torna l’incubo Acqua alta : domani atteso picco di 140cm : A dieci giorni di distanza dalla mare record che martedì 12 novembre ha fatto registrare 187 centimetri, la seconda più alta della storia da quando esistono le registrazioni, a Venezia torna l’incubo dell’alta marea. Le previsioni diramate dal Centro maree del Comune di Venezia prevedono, infatti, per domani mattina alle 8.50 un possibile picco di marea di 140 centimetri, ben al di sotto della marea eccezionale della scorsa settimana ...

Acqua alta a Venezia : picco di 107cm - provvidenziale il vento dall’Est : L’Acqua alta a Venezia si è fermata, stamane alle 8.20, a 107 cm. sul medio mare rispetto ai 110 cm. previsti. provvidenziale un vento da est che ha bloccato la spinta dello Scirocco che però, successivamente, è tornato ad essere prevalente. Il Centro maree del Comune di Venezia, pertanto, conferma le previsioni per le prossime massime con un’Acqua alta sui 110 cm. indicata per le 23.00 di oggi e 140cm. per le 8.50 di domani, ...

Acqua alta a Venezia : Acqua alta a 107cm - provvidenziale il vento dall’Est : L’acqua alta a Venezia si è fermata, stamane alle 8.20, a 107 cm. sul medio mare rispetto ai 110 cm. previsti. provvidenziale un vento da est che ha bloccato la spinta dello Scirocco che però, successivamente, è tornato ad essere prevalente. Il Centro maree del Comune di Venezia, pertanto, conferma le previsioni per le prossime massime con un’acqua alta sui 110 cm. indicata per le 23.00 di oggi e 140cm. per le 8.50 di domani, ...

Acqua alta - danni a Venezia : prosegue la raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 : Ammonta a 486.058,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 a sostegno della Città di Venezia. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione delle somme sarà successivamente valutata da un Comitato dei Garanti appositamente istituito. Per donare c’è tempo fino al 14 dicembre, inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete ...

Venezia - dopo l'Acqua alta riapre il teatro La Fenice : dopo i danni subìti dall'acqua alta dei giorni scorsi (FOTO - VIDEO), il teatro La Fenice di Venezia riapre domenica 24 novembre con il 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi. Nel corso di un sopralluogo, i vigil del fuoco hanno constatato la sicurezza della struttura e verificato il funzionamento degli impianti antincendio, per poi dare parere farevole al proseguo delle attività. La Fondazione teatro La Fenice ha espresso un "grazie di cuore" ...

Acqua alta a Venezia - Mattarella : “Ritardi non più accettabili” : “Non dobbiamo lasciare soli i Veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile, e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà tra le più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando della situazione di Venezia falcidiata dal maltempo. L'articolo Acqua ...

Acqua alta a Venezia - mozione bipartisan : completare al più presto il MOSE e risorse nella legge speciale : La mozione bipartisan sull’emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il MOSE entro il 2021. La mozione sara’ votata a breve dall’Aula della Camera. In tutto sono 10 gli impegni per l’esecutivo. Nello specifico, si impegna il governo “ad individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal ...

Acqua alta a Venezia - mozione bipartisan : completare al più presto il MOSE e risorse nella legge speciale : La mozione bipartisan sull’emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il MOSE entro il 2021. La mozione sara’ votata a breve dall’Aula della Camera. In tutto sono 10 gli impegni per l’esecutivo. Nello specifico, si impegna il governo “ad individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal ...

Acqua alta : altri 65 milioni di euro per salvare Venezia e la laguna : Li ha sbloccati il ministero delle Infrastrutture e trasporti mentre si contano i danni: più di un miliardo la stima. Riapre il caffé Florian

Acqua alta Venezia : la marea concedere una tregua - valori sotto 100 cm : La marea concede una tregua a Venezia: per il secondo giorno consecutivo i valori non destano allarmi. Le previsioni del Centro Maree del Comune indicano per le 11:15 di oggi una minima di 85 cm e alle 14:20 una massima di 100 cm. Anche dopodomani è attesa una massima di 100 cm. L'articolo Acqua alta Venezia: la marea concedere una tregua, valori sotto 100 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - Acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...