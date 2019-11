A Pierfrancesco Favino il Tendercapital Productions Prize

Pierfrancesco Favino miglior attore al Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 - Martin Eden Golden Giradillo per il miglior film : Pierfrancesco Favino "Best Actor Award" a Siviglia per "Il Traditore", Martin Eden miglior film con il Golden Giradillo, menzione speciale per "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" Pierfrancesco Favino è stato eletto miglior attore del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 (16a edizione del Festival del Cinema Europeo di Siviglia) per la sua interpretazione ne “Il Traditore”. Ennesimo riconoscimento vinto dal film di Marco ...