2-0 al Canada | Spagna vince Coppa Davis

Tennis - la Spagna batte il Canada e vince la Coppa Davis 2019 : Rafa Nadal che si accascia a terra con le braccia spalancate in segno di trionfo e il pubblico della Caja Magica di Madrid in visibilio. Si chiude così la Coppa Davis 2019, con la vittoria della Spagna capace di superare in finale il sorprendente e giovane Canada. Decisivi i successi di Roberto Bautista Agut su Felix Augier-Aliassime e quello del numero 1 del mondo Nadal su Denis Shapovalov.Continua a leggere

LIVE Spagna-Canada 2-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Rafael Nadal eroico! Batte Denis Shapovalov e porta a casa il 6° trionfo iberico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 9-7 GAME SET AND MATCH POINT! Rafael Nadal VINCE E LA SPAGNA CONQUISTA LA SESTA Coppa Davis! 8-7 ALTRO CHAMPIONSHIP POINT Nadal! 7-7 Servizio e diritto Nadal! 7-6 SET POINT Shapovalov! CLAMOROSO A MADRID. 6-6 SPINGE Shapovalov! ALTRO MATCH POINT ANNULLATO! 6-5 CLAMOROSO! Nadal SBAGLIA ANGOLO! Shapovalov, nella bolgia spagnola, non demorde e passa lo spagnolo! 6-4 PRIMA ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 5-6! Il canadese si assicura il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Si salva ancora il canadese: il 20enne si assicura il tie-break. 40-30 Attacco esasperato di Rafael Nadal con il rovescio diagonale: Shapovalov sfiancato. 40-15 Ace del canadese. 30-15 Il canadese sbaglia la volée dopo una buona prima. 30-0 Buona prima di Shapovalov. 5-5 Nadal carica il pubblico: fasi calde del match. 40-30 Serve&volley di Nadal: rimonta dell’iberico. 30-30 Buona ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 3-4! Equilibrio nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Gran risposta di controbalzo di Shapovalov: Nadal lento in uscita. 15-0 Servizio e diritto di Nadal. 3-4 Il canadese resta avanti nel set: grande partita ora. 40-30 Serve&volley vincente del canadese. 30-30 Shapovalov perde gli appoggi: diritto lungo. 30-15 Risposta bloccata con il back di Nadal che mette in difficoltà Shapovalov. 30-0 Buona prima del canadese. 3-3 Nadal si salva e ...

DIRETTA Canada SPAGNA/ Nadal Shapovalov - 3-6 - streaming : Rafa è sotto di un set! : DIRETTA CANADA SPAGNA streaming video e tv: la finale di Coppa Davis 2019 si gioca alla Caja Magica di Madrid, ultimo atto del torneo di tennis.

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 2-3! Equilibrio nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 SI SCATENA NADAL! Offensivo lo spagnolo che poi chiude con lo smash nonostante la difesa del canadese. 30-30 Servizio e diritto dello spagnolo. 15-30 In difficoltà Nadal: diritto sulla riga del canadese. 15-15 Grande risposta di Shapovalov con il diritto. 2-3 Il canadese resta avanti con solidità. 40-30 Ennesima demi-volée vincente di Shapovalov. 30-30 Grande servizio giudicato tale ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3 0-1! Lo spagnolo vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Shapovalov approfitta delle titubanze di Nadal con il diritto: parità. AD-40 Serve&volley di Nadal: Shapovalov non riesce a passarlo. 40-40 Per la prima volta nel match, si va ai vantaggi sul servizio dello spagnolo. 40-30 Prima esterna da destra per Nadal. 30-30 Bravo Shapovalov ad intercettare il servizio e bloccare la risposta di rovescio. 15-15 Torna a macinare gioco Nadal: ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 6-3! Lo spagnolo vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 primo SET RAFAEL NADAL! Al secondo tentativo, lo spagnolo chiude il primo parziale e vince 6 giochi a 3 contro Denis Shapovalov. 40-30 Doppio fallo di Nadal. 40-15 Scappa via la risposta di Shapovalov: due set point. 30-15 Nadal infiamma Madrid con il diritto ad uncino. 15-15 Buona prima dell’iberico. 5-3 vince a zero anche il canadese: Nadal può chiudere il set. 40-0 Prima a 211km/h ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 5-2! Lo spagnolo piazza il break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sesto ace per il canadese. 5-2 Non si gioca a Madrid: game a zero e break confermato. 40-0 Lo spagnolo non lascia scampo a Denis Shapovalov sulla diagonale di rovescio. 30-0 Diritto incrociato di Nadal: ottimo momento per lo spagnolo. 4-2 break NADAL! Lo spagnolo strappa il servizio: momento atteso da diversi minuti dopo altre due chance avute precedentemente. 30-40 ANCORA PALLA break ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 2-1! Lo spagnolo comincia in maniera aggressiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Si salva ancora Shapovalov: equilibrio. AD-40 Altro serve&volley di Shapovalov che chiude con la demi-volée. 40-40 Ace di Shapovalov che annulla la palla break. 30-40 PALLA BREAK NADAL! Seconda chance di fila per il maiorchino. 30-30 Bravissimo Nadal che spara un diritto sulla riga e chiude il punto a rete con Shapovalov lontanissimo. 30-15 Risposta corta di Nadal: il canadese chiude ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 1-0! Iberici al match point a Madrid! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace di Nadal che resta avanti nel set. 40-15 Nadal è super offensivo in questo avvio, facendosi sentire ad ogni punto. 15-15 Servizio e volée di diritto di Nadal. 0-15 Ottima risposta in profondità del canadese: lento Nadal in uscita dalla battuta. 1-1 Bravo Shapovalov che rischia di complicarsi la vita con una palla break concessa salvo riuscire ad annullarla. AD-40 Servizio e diritto del ...

LIVE Spagna-Canada 1-0 - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal-Shapovalov 0-0! Iberici al match point a Madrid! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si parte a Madrid! Shapovalov riuscirà a fermare la corsa di Nadal? INIZIO PRIMO SET 19.14 Si parte con il riscaldamento. 19.11 Giocatori in campo! 19.09 Al momento, per un eventuale doppio Finale, giocherebbero Vasek Pospisil e Denis Shapovalov contro Feliciano Lopez e Marcel Granollers: ammesso che il canadese faccia un miracolo, Nadal sarà chiamato ancora agli straordinari? 19.07 Il ...