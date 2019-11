WWE – Novità alla vita di Shinsuke Nakamura | presentato il nuovo titolo Intercontinentale

Fonte : sportfair

(Di sabato 23 novembre 2019) La WWE ha deciso di optare per un restyling delpresentando la nuova versione della cintura in possesso diLa WWE punta sempre a rinnovarsi, anche nei dettagli che sembrano nei piccoli dettagli che comunque non sfuggono all’occhio attento dei fan. Da qualche anno a questa parte la compagnia di Stamford ha optato per un netto restyling delle cinture, aggiugendo alcune nuove e modificando quelle storiche. Fin qui ilnon era mai stato oggetto di modifiche, ma la WWE nell’ultima puntata di SmackDown hala nuova versione della cinturadi. Ilpresenta una grande placca centrale con la scritta circolare ‘Intercontinental Champion’ e due placche laterali modificabili con il nome del detentore.L'articolo WWE –di: ...

infoitcultura : WWE: Importanti novità riguardo il podcast del New Day - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità riguardo il podcast del New Day #WWE #NewDay - TSOWrestling : La sesta stagione di #WWESupercard è cominciata! Scopriamo tutte le novità -