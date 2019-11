West Ham-Tottenham | il ritorno di Mourinho è live su Sky

Diretta West Ham Tottenham/ Streaming video tv : la prima di Mourinho con gli Spurs : Diretta West Ham Tottenham: Streaming video e tv, quote e risultato live del match di Premier League che segna il ritorno in panchina di José Mourinho.

Premier League 13^ giornata : apre Mourinho - West Ham-Tottenham in tv su Sky il 23 novembre : La tredicesima giornata di Premier League inizia domani da Londra con un interessante derby tra due squadre in piena crisi: West Ham e Tottenham. La partita segnerà il debutto di José Mourinho sulla panchina degli Spurs, il tecnico di Setubal subentra a Mauricio Pochettino esonerato a causa della negativa partenza in campionato. In effetti, i numeri sono impietosi: la squadra vice campione d’Europa è già in ritardo di 11 punti sulla zona ...

Premier League : trovata bomba inesplosa nei pressi dello stadio - West Ham-Arsenal a rischio rinvio : Uno dei tanti derby di Londra, quello tra West Ham e Arsenal, rischia seriamente di subire un rinvio. La causa è il ritrovamento di una bomba inesplosa a pochi metri dal London Stadium. Si tratta del ritrovamento di una bomba inesplosa piuttosto datata e il Mirror dà per certo che si tratti di una carica risalente alla seconda guerra mondiale. La bomba è stata ritrovata in maniera del tutto casuale, grazie a dei lavori di ristrutturazione ...

Calciomercato Juventus : occhi su Lanzini del West Ham - sarebbe sfida al Liverpool : Il Calciomercato della Juventus si arricchisce di un nome nuovo: Manuel Lanzini. L’argentino del West Ham, secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, in particolare dal The Atlantic, sarebbe finito nel mirino di Paratici, sempre a caccia di centrocampisti di qualità. Con Ramsey spesso fuori dai giochi a causa degli infortuni e Bernardeschi che non sempre riesce a essere decisivo nel ruolo di trequartista, la sensazione è che un numero 10 ...

Il West Ham United bandisce a vita dal suo stadio un tifoso razzista : Il West Ham United ha annunciato sul suo sito la decisione di bandire a vita dal London Stadium un suo tifoso colpevole di razzismo. Il club è venuto in possesso di un video di un un fan degli Hammers in cui il tifoso in questione commenta in modo razzista una partita dell’inizio della scorsa stagione. Oggi consegnerà il video alla polizia e una volta individuato il tifoso gli impedirà l’accesso allo stadio. Il West Ham ha scritto sul suo ...

Inter : Gabigol sarebbe nel mirino del West Ham - l'attaccante riconquista la Nazionale : Uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime settimane è sicuramente Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. l'attaccante è ancora di proprietà dell'Inter che a dicembre scorso ha deciso di cederlo in prestito al Flamengo che si è accollato l'Intero ingaggio, superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il giocatore sembra essere rinato in Brasile e grazie al rendimento offerto negli ultimi mesi il commissario tecnico della Nazionale ...