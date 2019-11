Volley | SuperLega 2019-2020 | Padova supera Latina 3-1 Yuki Ishikawa autentico

Volley - Superlega 2019 - 8. giornata. Modena-Trento il big match - Civitanova in Calabria - Ravenna ci prova anche con Perugia : La Superlega non si ferma mai e avanza a grandi passi verso il giro di boa pre-natalizio, in attesa che anche gli impegni delle coppe europee si intreccino con quelli sempre più pressanti di un campionato che, seppur compresso, regala sempre un buono spettacolo. Con ancora negli occhi il divertente posticipo tra Ravenna e Civitanova, riparte domani la giostra con la giornata numero otto. La capolista Lube affronta la sua seconda trasferta ...

Calendario Superlega Volley - orari e programma ottava giornata (23-24 novembre) : palinsesto tv e streaming : Nel weekend del 23-24 novembre si disputerà l’ottava giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il big match sarà quello del PalaPanini, Modena e Trento si sfidano in un testa a testa emozionante: le due formazioni sono appaiate al secondo posto in classifica, chi vincerà potrà essere considerata la vera anti-Civitanova. La Lube sarà infatti attesa da Vibo Valentia in un incontro che non dovrebbe ...

Volley - i migliori italiani della settima giornata di Superlega : Zaytsev e Lanza al potere - Anzani risponde - Travica direttore : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la settima giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono scese in campo tutte le big che si sono date battaglia a distanze, di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel turno infrasettimanale. DRAGAN Travica. Dirige Padova in maniera stellare e guida i veneti a uno storica successo sul campo di Trento dove non vincevano da 15 anni, il ...

Volley - Superlega 2019 - 7. giornata. Civitanova lascia il primo punto per strada a Ravenna : 3-2 e imbattibilità salva per la capolista : imbattibilità sì, punteggio pieno no: Civitanova lascia per strada il primo punto della stagione all’ottava partita di campionato vincendo “solo” 3-2 sul campo di una Consar Ravenna in crescita esponenziale che per cinque set mette in difficoltà la capolista con Vernon-Evans e Lavia su livelli stratosferici e con Saitta che, come il vino buono, più invecchia e più migliora. Per due set Civitanova, pur senza strafare e brillare, ...

LIVE Ravenna-Civitanova 2-3 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la Lube soffre - vince - ma perde il primo punto del proprio Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 23:01 OA SPort vi ringrazia per aver seguito con noile emozioni id questo posticipo della settima giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di giornata. 23:00 La classifica aggiornata vede Civitanova in testa con 23 punti, seguono Modena e Trento con 18 e Perugia con 16, Ravenna rientra in zona play-off all’ottavo posto. 22:58 La ...

LIVE Ravenna-Civitanova 2-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Vernon manda i suoi al tie-break - la Lube perde il primo punto del suo Campionato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 3-5 Ace di Ter Horst su Leal, questa sera molto impreciso in ricezione. 2-5 Finisce la serie al servizio di Simon. 1-5 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, situazione molto complicata per i padroni di casa. 1-4 Anzani approfitta di un imprecisione di Kovacic, Bonitta chiama time-out. 1-3 Sparacchia fuori Vernon da seconda linea. 1-2 Diagonale sontuosa ...

LIVE Ravenna-Civitanova 1-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : quarto set molto combattuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 13-13 Si ferma sul nastro la battuta di Ghafour. 12-13 Pipe di Kovar e la Lube passa in vantaggio. 12-12 Bene Ghafour da posto due. 12-11 Parallela vincente di Vernon, non può nulla Bieniek. 11-11 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, si torna in parità. 11-9 Sbaglia anche Kovar dai nove metri. 10-9 Cortesia spedisce DIRETTAmente fuori il suo ...

LIVE Ravenna-Civitanova 1-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa volano al quarto set spinti da un super Vernon! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 6-3 Sbaglia la battuta Leal. 5-3 Parallela interna di Leal, che andava alla velocità della luce. 5-2 Bene Saitta di seconda intenzione. 4-2 Sparacchia fuori Ter Horst dai nove metri. 4-1 Parallela impressionante di Vernon, che adesso è implacabile. 3-1 La Lube si sblocca con una bomba di Leal in posto sei. 3-0 Ancora un servizio vincente, ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : al via il terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 9-9 Diagonale imprendibile di Ghafour. 9-8 Vernon coglie in contro-tempo la difesa della Lube. 8-8 Stavolta sbaglia Daniele. 8-7 Ace di Lavia su Leal. 7-7 Vernon sfonda il muro da posto quattro. 6-7 Leal risponde con la stessa moneta. 6-6 Ancora Ter Horst da seconda linea, bene Saitta. 5-6 Mani-out di Leal. 5-5 Vernon porta i suoi in parità. 4-5 ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la formazione di casa combatte - ma la Lube si aggiudica il secondo set 26-24! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 24-26 Ghafour regala il 2-0 ai suoi, il match è salito di LIVEllo. 24-25 Primo tempo affettato di Anzani. 24-24 Ghafour pesta la linea dei tre metri, si va ai vantaggi. 23-24 Bene Lavia, che trova gli ultimi metri del campo. 22-24 Primo tempo imprendibile di Anzani. 22-23 Lavia reagisce e stampa Leal. 21-23 Muro a tetto di Ghafour su Lavia. 21-22 Ace ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-1 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 17-17 Ottima trovata di De Giorgi, che chiama check e scova l’invasione di Vernon. 18-16 Scambio spettacolare, difese, coperture, è successo di tutto, alla fine Kovar sbaglia e regala il doppio vantaggio a Ravenna. 17-16 Ace di Lavia, zona di conflitto tra Leal e Kovar. 16-16 Pipe di Ter Horst, bene Saitta in questa fase. 15-16 Bene Anzani al ...

LIVE Ravenna-Civitanova 22-25 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : la Lube in vantaggio pur senza incantare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 22-25 Leal regala il primo set a Civitanova. 22-24 Ancora primo tempo di Grodzanov. 21-24 Diagonale imprendibile di Leal, tre set-point per la Lube. 21-23 Ace di Ter Horst, che pesca la zona di conflitto tra Leal e Kovar, time-out per De Giorgi. 20-23 Si fa vedere Grodzanov al centro. 19-23 Time-out per Ravenna. 19-23 Mani-out di Leal, che stasera ...

LIVE Ravenna-Civitanova 17-19 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : match equilibrato - la Lube fatica a sciogliersi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 17-22 Palla buona, punto confermato. 17-22 Ace di Kovar, Bonitta chiama video check. 17-21 Bellissima azione corale della Lube, che prima compie un paio di difese e poi mette la palla a terra con Ghafour. 17-20 Primo tempo di Bieniek, che va molto in alto. 17-19 Stampatona di Vernon su Ghafour, time-out chiamato da coach De Giorgi. 16-19 La Lube ...

LIVE Ravenna-Civitanova 0-0 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : si parte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 3-1 Mani-out di Ghafour, si sblocca la Lube. 3-0 Ace di vernon, inizio super per Ravenna. 2-0 Subito break, ottimo colpo sul muro di Ter Horst. 1-0 Si parte con un mani-out di Vernon da posto due. 20:31 Per Ravenna: Saitta al palleggio, Vernon opposto, Lavia e Ter Horst di banda, Cortesia e Grozdanov al centro e Kovacic libero. 20:29 Questo il ...