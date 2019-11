Voglio raccontarvi la storia di Favour | una bambina bellissima

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Pubblichiamo il contributo di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed europarlamentare Pd, che si trova nel documentario “Vaccini” di Elisabetta Sgarbi, selezionato al Torino Film Festival e che sarà proiettato lunedì 25 novembre Quando arrivano su un barcone a Lampedusa, in quel molo, il molo Favaloro, il molo della sofferenza e della speranza, arrivano terrorizzati, con il volto spaventatissimo. Arrivano con il volto pieno di dolore. E appena arrivano, noi cerchiamo di confortarli. Il mio primo approccio è umano, e pretendo lo stesso anche da tutti i collaboratori che lavorano con me, volontari e militari. Non ci costa nulla un abbraccio, un sorriso, una pacca sulla spalla, un cinque battuto con la mano, un tè caldo, un telo termico, perché da noi arrivano bagnati. A loro questo basta: hanno capito che finalmente sono arrivati in un ...

