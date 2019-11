Violenza sulle donne | il ministro Gualtieri Pd | “Sbloccati 12 milioni per gli orfani

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Dopo mesi di attesa e numerosi rinvii, ildell’Economia Pd Robertoha annunciato lo sblocco dei fondi per glidi femmincidio: “E’ pronto il decreto ministeriale per attivare il fondo”, ha annunciato su Twitter nel giorno del corteo contro laorganizzato da Non una di meno a Roma. “I soldi non restituiscono l’affetto mancato”, ha scritto ancora, “ma con 12da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro“. Misure e risorse per glidi femminicidio sono state introdotte innanzitutto con la legge di bilancio per il 2018. Gli stanziamenti sono stati quindi incrementati con la legge ad hoc a tutela degliper crimini domestici dell’11 gennaio 2018 e poi con la legge di bilancio per il 2019. Infine la legge Codice rosso del 19 luglio di ...

AlessiaMorani : Il sindaco di Serravalle (PT) rifiuta di installare una panchina rossa, come in tante altre città d’Italia, come si… - Tg3web : Ogni giorno, in Italia 88 donne sono vittime di violenza. Italiani tre autori su quattro. Un fenomeno trasversale c… - SkyTG24 : Violenza sulle donne, in Italia una vittima ogni 15 minuti -