Violenza su donne | polizia Palermo scende in campo in piazza e in teatro

Violenza sulle donne - la rivincita di Alla : "Io - massacrata di botte - ora aiuto le altre vittime" : Ha trovato la forza di ribellarsi e tornare a vivere. Con il gruppo “ Mai più” di Persiceto parla nelle scuole e sostiene chi ha bisogno: "A loro dico: puoi farcela da sola, ma sai che non sei sola"

Violenza donne - corteo "Non una di meno" : 8.46 "Oggi la marea femminista torna a inondare le strade di Roma contro la Violenza patriarcale, economica, istituzionale al grido di 'Non una di meno' per affermare che l'unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente". Lo afferma l'organizzazione "Non una di meno". I dati: ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa; ...

6 fumetti per denunciare la Violenza sulle donne : Lunedì 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un tema di urgente importanza sociale, da contrastare in tutte le sue sfaccettature: dagli abusi domestici al femminicidio, dagli stupri alla discriminazione, passando per bullismo e revenge porn. Il mondo del fumetto non è sempre stato sensibile al tema, tanto che le tradizionali storie di supereroi sono spesso state accusate di utilizzare la violenza sui ...

Violenza sulle donne - a Milano la mostra ‘Raggi X’ : “Con queste immagini raccontiamo un orrore nascosto” : “queste parole, queste immagini, queste lastre raccontano un orrore quotidiano nascosto nelle case e nelle mura domestiche. Svelano un mondo a volte taciuto, a volte nascosto, mimetizzato. A volte non è solo un occhio nero ma un osso spezzato”. A parlare è Maria Grazia Vantadori, chirurga e referente CASD presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano che racconta ‘L’invisibilità non è un superpotere’, la mostra che ...

Violenza sulle donne - il rapporto della Polizia : “Vittime e carnefici sono soprattutto italiani. Autore è quasi sempre partner o conoscente” : Vittime e carnefici della Violenza sulle donne sono soprattutto italiani. E l’82% delle volte l’Autore non deve introdursi con Violenza nell’abitazione, ha le chiavi di casa o gli si apre la porta. È infatti quasi sempre il compagno o un conoscente. A raccontarlo è la Polizia di Stato che in vista della Giornata internazionale contro la Violenza di genere del prossimo 25 novembre ha presentato a Milano il rapporto “Questo non è amore ...

Violenza sulle donne - 1 vittima ogni 15 minuti. 88 al giorno : In Italia le donne vittima di Violenza sono 88 ogni giorno, una ogni 15 minuti. Il 41% subisce maltrattamenti, il 31% stalking, il 10% Violenza sessuale e il 18% percosse. È quanto emerge dal rapporto della polizia di Stato "Questo non è amore 2019" riferito ai dati aggiornati al mese di marzo 2019 e pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, che come ogni anno si celebra il 25 novembre. ...

Violenza sulle donne - il messaggio di Gabrielli : “Eliminarla? Proposito ambizioso che presto sarà realtà concreta” : “Noi siamo consapevoli che queste battaglie, sono battaglie complesse. Il percorso è lungo, ma se lo percorriamo insieme con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, quell’impegno dell’eliminazione della Violenza contro le donne passerà, da ambizioso Proposito a una realtà concreta”, così il capo della polizia Franco Gabrielli. L'articolo Violenza sulle donne, il messaggio di ...

