Violenza su donne : 93 'Posti occupati' al Barbera e una poltrona rosa in tribuna autorità (2) : (Adnkronos) - "Quel posto - afferma l’ideatrice della campagna 'Posto occupato' Maria Andaloro – è riservato per chi avrebbe voluto, potuto e dovuto essere presente. È il nostro impegno per fare in modo che non appaia vuoto ma 'mancante' e fare in modo così che quelle persone non vengano dimenticate

Violenza sulle donne - la rivincita di Alla : "Io - massacrata di botte - ora aiuto le altre vittime" : Ha trovato la forza di ribellarsi e tornare a vivere. Con il gruppo “ Mai più” di Persiceto parla nelle scuole e sostiene chi ha bisogno: "A loro dico: puoi farcela da sola, ma sai che non sei sola"

Violenza donne - corteo "Non una di meno" : 8.46 "Oggi la marea femminista torna a inondare le strade di Roma contro la Violenza patriarcale, economica, istituzionale al grido di 'Non una di meno' per affermare che l'unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente". Lo afferma l'organizzazione "Non una di meno". I dati: ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono in casa; ...

6 fumetti per denunciare la Violenza sulle donne : Lunedì 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un tema di urgente importanza sociale, da contrastare in tutte le sue sfaccettature: dagli abusi domestici al femminicidio, dagli stupri alla discriminazione, passando per bullismo e revenge porn. Il mondo del fumetto non è sempre stato sensibile al tema, tanto che le tradizionali storie di supereroi sono spesso state accusate di utilizzare la violenza sui ...

Violenza sulle donne - a Milano la mostra ‘Raggi X’ : “Con queste immagini raccontiamo un orrore nascosto” : “queste parole, queste immagini, queste lastre raccontano un orrore quotidiano nascosto nelle case e nelle mura domestiche. Svelano un mondo a volte taciuto, a volte nascosto, mimetizzato. A volte non è solo un occhio nero ma un osso spezzato”. A parlare è Maria Grazia Vantadori, chirurga e referente CASD presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano che racconta ‘L’invisibilità non è un superpotere’, la mostra che ...

Violenza sulle donne - il rapporto della Polizia : “Vittime e carnefici sono soprattutto italiani. Autore è quasi sempre partner o conoscente” : Vittime e carnefici della Violenza sulle donne sono soprattutto italiani. E l’82% delle volte l’Autore non deve introdursi con Violenza nell’abitazione, ha le chiavi di casa o gli si apre la porta. È infatti quasi sempre il compagno o un conoscente. A raccontarlo è la Polizia di Stato che in vista della Giornata internazionale contro la Violenza di genere del prossimo 25 novembre ha presentato a Milano il rapporto “Questo non è amore ...

Violenza sulle donne - 1 vittima ogni 15 minuti. 88 al giorno : In Italia le donne vittima di Violenza sono 88 ogni giorno, una ogni 15 minuti. Il 41% subisce maltrattamenti, il 31% stalking, il 10% Violenza sessuale e il 18% percosse. È quanto emerge dal rapporto della polizia di Stato "Questo non è amore 2019" riferito ai dati aggiornati al mese di marzo 2019 e pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, che come ogni anno si celebra il 25 novembre. ...

Violenza sulle donne - il messaggio di Gabrielli : “Eliminarla? Proposito ambizioso che presto sarà realtà concreta” : “Noi siamo consapevoli che queste battaglie, sono battaglie complesse. Il percorso è lungo, ma se lo percorriamo insieme con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, quell’impegno dell’eliminazione della Violenza contro le donne passerà, da ambizioso Proposito a una realtà concreta”, così il capo della polizia Franco Gabrielli. L'articolo Violenza sulle donne, il messaggio di ...

Violenza sulle donne - in Italia una vittima ogni 15 minuti : In Italia le donne vittima di Violenza sono 88 ogni giorno, una ogni 15 minuti. Il 41% subisce maltrattamenti, il 31% stalking, il 10% Violenza sessuale e il 18% percosse. È quanto emerge dal rapporto della polizia di Stato "Questo non è amore 2019" riferito ai dati aggiornati al mese di marzo 2019 e pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, che come ogni anno si celebra il 25 novembre. ...

Violenza sulle donne - una vittima ogni 15 minuti - 88 al giorno. Carnefici italiani nel 74% dei casi : Un reato ogni 15 minuti. ogni quarto d’ora, in Italia, una donna è vittima di Violenza. Ottantotto donne al giorno subiscono maltrattamenti, abusi sessuali, vengono picchiate. Sono i dati agghiaccianti della polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne. Nel rapporto si legge: “In Italia le donne vittime di Violenza sono 88 al giorno, circa una ogni 15 minuti. Il 36% subisce ...

Violenza su donne - 88 colpite al giorno : 12.20 Ottantotto al giorno, una ogni quarto d'ora: sono le donne vittima di Violenza nel nostro Paese, come emerge dai dati che la Polizia di Stato diffonde in concomitanza della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, che si celebrerà il 25 novembre. L'80,2% delle vittime è italiano, come il 74% dei carnefici. Nell'82% dei casi la Violenza è familiare, anche se in calo. Stabile negli ultimi 10 anni il numero dei femminicidi, ...

La Violenza sulle donne vista a raggi X : “La sera che sono finita in ospedale ne ho contate 43. 43 mattonelle. Quando non restavo zitta e rispondevo alle sue offese faceva così, mi prendeva per i capelli e mi sbatteva contro il muro della cucina. Allora io le contavo le mattonelle, per non concentrarmi sul dolore, altrimenti sarei morta. E più non urlavo e più me ne dava”. Non è l’incipit di un romanzo, ma la storia vera di una delle ...

Bonetti : 1mln per donne vittime Violenza : 17.40 "Vogliamo sperimentare un progetto di microcredito per vittime di violenza. Investiremo 1 milione di euro per il dopo violenza". Lo ha annunciato il ministro delle Pari opportunità,Elena Bonetti, nella conferenza stampa per la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne,il 25 novembre. "Accompagnare le donne fuori dal percorso di violenza -ha detto- significa dare loro anche un'autonomia.La violenza economica è un atto di ...

Bonetti : 1mnl per donne vittime Violenza : 17.40 "Vogliamo sperimentare un progetto di microcredito per vittime di violenza. Investiremo 1 milione di euro per il dopo violenza". Lo ha annunciato il ministro delle Pari opportunità,Elena Bonetti, nella conferenza stampa per la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne,il 25 novembre. "Accompagnare le donne fuori dal percorso di violenza -ha detto- significa dare loro anche un'autonomia.La violenza economica è un atto di ...