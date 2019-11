Violenza contro le donne A Roma il corteo "Non una di Meno" LE FOTO

Violenza su donne : lunedì incontro all'Ars - Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale' (2) : (Adnkronos) - L’incontro, che rientra in un programma di eventi tematici organizzati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, vedrà la presenza di diversi relatori: Stefania Ascari (deputato M5S alla Camera), Valentina Zafarana (deputata regionale M5S Ars e prima ?rmatari

Violenza su donne : lunedì incontro all'Ars - Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Ogni 72 ore una donna viene uccisa e si tratta di una vera emergenza sociale". A dirlo è la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci che lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, ha organizzato all'Ars - alle 15

Basket : cadono le accuse di Violenza domestica contro DeMarcus Cousins : Secondo quanto riporta la ESPN, e come ulteriormente riportato dall’insider NBA Adrian Wojnarowski, DeMarcus Cousins può girare per gli Stati Uniti di nuovo senza problemi penali pendenti sulla sua testa. Sono infatti cadute le accuse di violenza domestica che, nelle scorse settimane, erano state formulate contro di lui dalla sua ex compagna Christy West, che aveva denunciato per molestie il giocatore (le registrazioni emerse, ...

Basket : cadono le accuse di Violenza domestica contro DeMarcus Cousins : Secondo quanto riporta la ESPN, e come ulteriormente riportato dall’insider NBA Adrian Wojnarowski, DeMarcus Cousins può girare per gli Stati Uniti di nuovo senza problemi penali pendenti sulla sua testa. Sono infatti cadute le accuse di violenza domestica che, nelle scorse settimane, erano state formulate contro di lui dalla sua ex compagna Christy West, che aveva denunciato per molestie il giocatore (le registrazioni emerse, peraltro, ...

Lega Giovani Milano. Spray anti aggressione contro la Violenza di genere : Nelle giornata di sabato 23 e domenica 24 novembre p.v. la Lega Giovani di Milano, in collaborazione con l’ Assessore

"Chiamarlo amore non si può" - il 25 novembre Giornata contro la Violenza sulle donne : L'Aquila - “Chiamarlo amore non si può” è il titolo dell’iniziativa che l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila ha promosso per lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dal mattino fino alle 17.30, alla sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, si alterneranno medici, infermieri, avvocati, esperti di Polizia di Stato e Carabinieri e psicologi ...

Violenza economica : una forma di controllo invisibile. Per questo è necessario parlarne : “Vivo con i miei figli una Violenza estenuante, seppur non visibile agli occhi degli altri”. E’ cosi che inizia una delle tante email che arrivano a “Mia Economia”, lo sportello che aiuta le donne a riconoscere e affrontare la Violenza economica, inaugurato un anno fa da Fondazione Pangea Onlus con l’avvio del progetto Reama, la rete per l’empowerment e l’auto mutuo aiuto per le donne che vivono la Violenza. Si ...

#unrossoallaViolenza - la Lega Serie A contro la Violenza sulle donne : La Lega Serie A si schiera contro gli abusi sulle donne con l’iniziativa #unrossoallaviolenza. Per il terzo anno di seguito, in tutte le partite della 13sima giornata, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Rosso come il cartellino delle espulsioni. I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. ...

#UnRossoAllaViolenza – La Lega Serie A e WeWorld Onlus di nuovo insieme contro la Violenza sulle donne : Sabato, domenica e lunedì la Serie A TIM in campo per dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne La Lega Serie A e WeWorld Onlus rinnovano il proprio impegno nella difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile presentando, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la terza edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UnRossoAllaviolenza. In Italia e ...

Silvestroni : contro Violenza di genere mobilitata Provincia Roma : Roma – Arrivano le parole di Marco Silvestroni, deputato e presidente Provinciale Romano di Fratelli d’Italia, in merito alla violenza di genere: “Un plauso alle iniziative che si stanno concretizzando per il 25 novembre, data internazionale contro la violenza sulle donne, in molti comuni della Provincia di Roma. Lodovole quella organizzata dal consigliere di Tivoli Pamela Corbo che ha voluto riproporre l’iniziativa ...

Codice rosso a Ispica : Giornate contro la Violenza delle donne : Codice rosso a Ispica, Giornate contro la violenza sulle donne. In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Amici 19 - i fan contro Skioffi : 'I suoi brani incitano alla Violenza' : La scuola di Amici ha aperto i battenti sabato 16 novembre, quando i professori di canto e ballo hanno deciso quali ragazzi fossero idonei a sedere sui banchi della classe più famosa d'Italia. Tra i vari ragazzi si è presentato ai cast anche Skioffi: il giovane rapper è ad un passo dall'entrare nel talent e Rudy Zerbi di lui ha detto "Scrive bene" ma ha sospeso il giudizio sul giovane rapper. Mentre Skioffi è in attesa di entrare nella scuola ...

Amici 19 - Violenza contro le donne e blasfemia nei vecchi testi di Skioffi : il rapper a rischio esclusione? : Infuria la polemica sul possibile nuovo concorrente del talent di Maria De Filippi. I testi delle sue vecchie canzoni...

CorSera : i bambini vittime inconsapevoli della Violenza delle chat Whatsapp. I genitori non controllano : Il Corriere della Sera racconta il mondo delle chat Whatsapp tra ragazzini. Qualcosa che i genitori il più delle volte ritiene innocua ma che in realtà cela pericoli. Lo dimostra il caso riportato dal quotidiano, che ha spinto i genitori ad una denuncia vera e propria. Tutto nasce in provincia di Milano, a Pogliano Milanese. Un ragazzino di 13 anni lancia una “challenge”, quella di aprire un gruppo WhatsApp e di provare a raggiungere ...