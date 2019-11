Vino | bene l’export e il mercato interno “Il 2020 sarà positivo”

Pallavolo – Serie A1 femminile : Imoco-Sa Vino Del Bene è il big match dell’ottava giornata : Campionato Serie A1 femminile : Imoco-Savino Del Bene è il big match dell’8ª giornata . Sabato UYBA-Bosca S.Bernardo, sfida delicata tra Golden Tulip e Bartoccini Ci proverà la Savino Del Bene Scandicci a minare l’imbattibilità stagionale dell’Imoco Volley Conegliano, nel match valido per l’8^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile . Reduci dall’impresa di Istanbul in Champions League (e ancor prima dal ...

Pallavolo – CEV Champions League 2020 : esordio col botto per la SaVino Del Bene Scandicci - grande successo in Turchia : Prodezza Savino Del Bene Scandicci in Turchia nella prima giornata della fase a gironi, il VakifBank si arrende al tie-break esordio con fuochi d’artificio per la Savino Del Bene Scandicci, che nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020 conquista una fantastica vittoria in Turchia, in casa del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, tra le squadre più blasonate dell’ultimo decennio. Le ragazze ...