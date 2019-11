VIDEO Ginnastica | Andrea Maldonado nella storia | prima ragazza a eseguire il triplo

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) La portoricanaè entratadellaartistica durante le qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Cottbus (Germania). La caraibica, che tra le altre cose ha partecipato ai Mondiali 2015 e ora difende i colori di Iowa State in NCAA, è infatti diventata lain grado diunavvitamento avanti al corpo libero, un elemento complesso e ben eseguito dalla 20enne.Maldonato, che ora spera che il suo elemento venga riconosciuto e inserito ufficialmente nel Codice dei Punteggi col suo cognome, non è però riuscita a rientrare in finale visto che è soltato tredicesima (12.733, 4.9)classifica che vede al comando l’olandese Tisha Volleman (13.533, 5.2 il D Score) davanti alla nostra Lara Mori (13.533, 5.5 come nota di partenza). Di seguito ildelavvitamento ...

