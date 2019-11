VIDEO Federica Pellegrini terza nei 200 sl della ISL 2019 a Londra | vince Sanchez

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Nel primo giorno di gare a, sedetappa finaleISLdi nuoto primaSuper Final di Las Vegas a dicembre,nei 200 stile libero, disimpegnandosi piuttosto bene nella sua specialità, pur non essendo in grandi condizioni. Di seguito ilnei 200 slISLgiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

RaiTre : “La satira in TV mancava da tanto, @serenadandini in questo è la regina. La satira è una tutela della democrazia, è… - Eurosport_IT : Arriva il primo podio individuale alla @iswimleague per Federica Pellegrini! La Divina è terza nei 200m sl, dietro… - pvesimale : RT @scugnizzishug: La giuria era TALMENTE competente che non sapeva chi fosse Federica prima che lei stessa glielo dicesse, FATE UN PO’ VO… -