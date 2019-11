VIDEO Fabio Scozzoli batte Peaty ed eguaglia il record europeo dei 50 rana in vasca

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Unda urlo va in scena a Londra nella prima giornata di gare della ISL, la cosiddetta “Champions League” del nuoto (corta). L’azzurro si è aggiudicato la prove dei 50ndo il suo primatodi 25″62. Una prova di forza del romagnolo, che ha regalato il successo in questa specialità agli Aqua Centurions, davanti al russo Vladimir Morozov (Iron), secondo in 25″89 e al bielorusso Shymanovich (25″97). Solo quarto il campione olimpico Adam(London Roar) in 26″00 (clicca qui per la cronaca). Di seguito iledildei 50incorta giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

TizianoFerro : Ci vediamo Domenica in tv a #CTCF da Fabio Fazio ?? #TizianoFerro alle 19.40 e alle 21.00 su @RaiDue ?? - vivaraiplay : Fabio Rovazzi presenta 'Il bauscia' ?? Un'anteprima mondiale, solo per VivaRaiPlay! #Fiorello #VivaRaiPlay… - Eurosport_IT : PAZZESCO FABIO SCOZZOLI! ?????? Nei 50m rana è il più veloce di tutti, bruciato anche Adam Peaty ! Per l'azzurro è p… -