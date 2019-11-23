romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PaperopoliTime : Info traffico Roma del 04-10-2016 13:54 - - LETTERABIT_ : Info traffico Roma del 04-10-2016 13:54 - -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GIUSEPPE CTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA SP278 VIA MARIA, LA STRADA E’ CHIUSA PER RIMOZIONE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 2. SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, CODE IN DIMINUZIONE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. UN INVITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE CHE STA ROVOCANDO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE PER UN INCIENETE CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: MATTINATA PER IL MOMENTO TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTNUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LazioMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00. A PROPOSITO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATA LE CORSE LazioMAR PONZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO CODE TRA Roma – FIUMICINO PONTINA IN ESTERNA. IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE NELLE DUE DIREZIONI PERMANGONO I DISAGI SULLA COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA Roma – FIUMICINO E VIA DELLA CECCHIGNOLA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E APPIA SULLA A1 Roma – NAPOLI DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASSINO E SAN VITTORE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA Roma – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO I DISAGI IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA Roma – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO ...