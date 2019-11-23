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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 13 | 30 Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GIUSEPPE CTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 13:30 (Di sabato 23 novembre 2019) Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GIUSEPPE CTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA SP278 VIA MARIA, LA STRADA E’ CHIUSA PER RIMOZIONE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 2. SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-FIRENZE PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI FIRENZE, RITARDI DI 20 MINUTI. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LazioMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00. RICORDIAMO A QUESTO PROPOSITO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-11-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-11-2019 -

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