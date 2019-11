Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE PER UN INCIENETE CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: MATTINATA PER IL MOMENTO TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTNUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LazioMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00. A PROPOSITO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATA LE CORSE LazioMAR PONZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO CODE TRA Roma – FIUMICINO PONTINA IN ESTERNA. IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE NELLE DUE DIREZIONI PERMANGONO I DISAGI SULLA COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA Roma – FIUMICINO E VIA DELLA CECCHIGNOLA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E APPIA SULLA A1 Roma – NAPOLI DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASSINO E SAN VITTORE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA Roma – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO I DISAGI IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA Roma – FIUMICINO E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE IN ESTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA Roma – FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA GIUSTINIANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TOGLIATTI E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA GIUSTINIANA E L’APPIA. IN ESTERNA INVECE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA Roma – FIUMICINO E LA CASILINA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA DA SPINACETO IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A 24 CAUSA CODE TRA VIA DI SETTEBAGNI E APPIA. IN ESTERNA INVECE INCOLONNAMENTI TRA LA Roma – FIUMICINO E LA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALATI INCOLONNAMENTI TRA LA TANGEZIALE EST E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIMAO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ANAGNINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO IN ENTRAMBE LE ...