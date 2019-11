Vertice d’urgenza del M5S | Di Maio | «Siamo d’accordo su tutto» Ma Grillo per ora tace I

Fonte : corriere

(Di sabato 23 novembre 2019) Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Va decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau

