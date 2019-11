Verissimo | il tenore Vittorio Grigolo dopo le accuse di molestie | “Ho solo schiacciato la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) “Non c’è nessuna denuncia“. Ospite di, ilha rotto il silenzio, parlando per la prima volta delladiche gli sono state rivolte nel settembre scorsoun concerto a Tokyo. Un episodio per il quale è stato sospeso dalla Royal Opera House: “Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con tanto sacrificio e sudore”, dice. L’ex coach di “Amici” racconta: “Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione dell’opera del Faust. Nel momento degli applausi io coinvolgo sempre tutti e lì ho portato davanti al palco anche il corpo di ballo. Sorridendo hola pancia di spugna di una ballerina e ho sentito un corista che mi diceva ‘Che cosa stai facendo? Non lo vedi che è imbarazzata?’ E io gli ho risposto ‘Ma cosa stai dicendo?’. Tutto questo di fronte a un ...

