Verissimo | gli ospiti della puntata di oggi | Vittorio Grigolo | Vittoria Puccini | Giusy

Verissimo - spoiler puntata del 23 novembre : tra gli ospiti Malgioglio e Giusy Ferreri : Sabato 23 novembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ''Verissimo'', il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Il programma, che ogni settimana ottiene più ascolti rispetto alla concorrenza, avrà tra gli ospiti la cantante Giusy Ferreri e Cristiano Malgioglio. Giusy Ferreri presenterà il suo nuovo singolo 'Momenti Perfetti' Giusy Ferreri rilascerà una intervista a Silvia Toffanin nel corso ...

La ‘Notte Perfetta di Cristiano Malgioglio : “In anteprima a Verissimo presento il mio nuovo singolo : sarò Monica Bellucci” : Cristiano Malgioglio è pronto a far ballare anche d’inverno con un’altra canzone scanzonata – dopo la hit estiva “Dolceamaro” con Barbara d’Urso – e che sicuramente non lascerà indifferenti. “Notte Perfetta” è la canzone inedita del cantautore, in uscita lunedì 25 novembre, ma sarà presentata in anteprima a “Verissimo” questo sabato. Il video è stato girato tra Modica, Marina di Modica e Sampieri, in Sicilia. “Ho voluto ...

Verissimo Gerry Scotti racconta il grave incidente cha ha avuto il figlio : Il presentatore Gerry Scotti a “Verissimo”, ha detto che sarà in tv con un nuovo programma che condurrà, da lunedì prossimo si chiamerà “Conto alla rovescia” e dice: «C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ovviamente non mi verranno dati…». Gerry ...

Verissimo - Gerry Scotti ribatte a Celentano : “Sbaglia. Noi diamo soldi degli sponsor. E non abbiamo l’anello al naso” : Ospite della puntata di Verissimo di sabato 16 novembre, Gerry Scotti è tornato a parlare della sua ospitata nel programma Adrian, nel quale si è trovato seduto al tavolo con Carlo Conti, Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti. Scotti ripete quanto detto in quella occasione per rispondere al padrone di casa, Adriano Celentano che lo aveva “rimproverato” per l’uso di regalare soldi in trasmissione: “C’è ...

Verissimo : Silvia Toffanin anticipa gli ospiti di sabato prossimo : anticipazioni Verissimo: Silvia Toffanin ospita Vittoria Puccini protagonista de Il processo Al termine della puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ha anticipato, come sempre, alcuni degli ospiti della prossima puntata del salotto del sabato pomeriggio di Canale5. Un’attrice molto famosa e amata si racconterà infatti a Silvia sabato 23 novembre. Stiamo parlando di Vittoria Puccini che torna a recitare in una fiction Mediaset dopo ...

Arriva Emma a Verissimo e Silvia Toffanin ‘si scioglie’. Brividi : il gesto della conduttrice commuove tutti. Anche la stessa cantante : Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, nell’appuntamento odierno di ‘Verissimo’ è stata ospite di Silvia Toffanin Anche la cantante Emma Marrone, che si è finalmente ripresa dopo aver combattuto nuovamente contro la malattia. Normalmente la conduttrice non si sbilancia del tutto, ma stavolta ha davvero fatto un’eccezione. Le due sono legate da una grandissima amicizia ed è per questo che ha addirittura deciso di dedicarle pubblicamente una ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità sulla malattia. Non voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

Verissimo - gli ospiti della puntata di domani : Emma Marrone - Francesco Monte e altri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 16 novembre in onda su Canale 5. Emma Marrone, Francesco Monte, Gerry Scotti e Marco Bocci. Continua anche questo sabato l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per domani, sabato 16 novembre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 16 novembre – Emma ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità sulla malattia. Non voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

La cantante Emma ospite a Verissimo : ‘Ho avuto paura - non voglio essere dimenticata’ : Domani sabato 16 novembre 2019, oltre al ritorno del talent show 'Amici di Maria De Filippi', su Canale 5 ci sarà anche una puntata ricca di sorprese a ‘Verissimo’. Come di consueto nel famoso programma Mediaset pomeridiano, che ogni settimana riesce a tenere incollati al piccolo schermo una media di 2 milioni di telespettatori, faranno il loro ingresso personaggi famosi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi. L’ospitata che catturerà ...

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

Emma Marrone a Verissimo : "Adesso va meglio - ma ho avuto paura" : Ci sarà anche Emma Marrone tra gli ospiti di domani di Verissimo, in onda su Canale 5 dalle ore 16.30. Intervistata da Silvia Toffanin, l'ex vincitrice del Festival di Sanremo ha ovviamente ripercorso questi ultimi mesi, in cui ha dovuto affrontare un brutto male che l'ha costretta ad un breve ma intenso stop.Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ...

Emma Marrone a Verissimo : Ho avuto paura. Non voglio essere dimenticata : Emma Marrone sarà una delle ospiti della prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 16 novembre a partire dalle 16 su Canale5. Nel suo salotto, Silvia Toffanin ha accolto la cantante salentina, attualmente in promozione con il suo ultimo album “Fortuna” dopo la grande paura per la malattia. Una ricaduta per Emma Marrone, che non si è mai arresa ed è tornata attiva il prima possibile, sia per la grande passione verso la musica sia per l'amore ...

Verissimo - Emma Marrone sulla malattia : 'Ho avuto paura e ce l'avrò sempre - ora va meglio' : Mancano meno di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di Verissimo, e sono già tante le anticipazioni che circolano in rete sulle dichiarazioni dei vari ospiti. Come vedremo nella puntata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 16 novembre, Emma Marrone, per esempio, si confronterà con Silvia Toffanin su svariati argomenti, ma sarà il problema di salute che ha avuto pochi mesi fa, a monopolizzare la chiacchierata. La salentina ...