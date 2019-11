Venezia | rapinatore tunisino agli agenti | Rubo pistola e vi sparo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Ha estratto un coltello e minacciato la sua vittima, un ragazzino di 16 anni, di targli la gola nel caso in cui non gli avesse consegnato tutto il denaro che aveva addosso poi, una volta fermato, ha dato in escandescenze sia all'interno degli uffici della polfer di Mestre che in quelli della questura di. Il responsabile è undi 18 anni, personaggio tra l'altro già noto alle forze dell'ordine locali. Come riportato dalla stampa locale, lo straniero, in compagnia di una ragazzina italiana non coinvolta direttamente nel crimine, ha avvicinato la sua vittima nella stazione ferroviaria di Mestre durante la mattinata dello scorso mercoledì 20 novembre. "Ti to la gola", ha intimato il magrebino al 16enne italiano, come riportato da "Today", per convincerlo del fatto che faceva sul serio. Con un coltello puntato alla gola, all'adolescente non è rimasto altro ...

Mariann73083265 : RT @jacketizi: Rapinatore 18enne in questura: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!» - jacketizi : Rapinatore 18enne in questura: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!» - graz5858 : Il Gazzettino: Rapinatore 18enne in questura: «Vi rubo le pistole e vi sparo come a Trieste!».… -