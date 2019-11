Urbe Italia

Sci alpino - la rinascita italiana nelle discipline tecniche passa anche dal parallelo! Vinatzer - MaUrberger e Lara Della Mea atleti predisposti per questa specialità : Una delle novità Della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è l’introduzione Della coppa di specialità del parallelo. Nella storia, a partire dalla celeberrima gara sulla pista Ronc Della Val Gardena del 1975 con la finale vinta da Gustavo Thoeni su Ingemar Stenmark che regalò al fuoriclasse altoatesino di Trafoi la sua quarta sfera di cristallo assoluta, si sono disputati 17 paralleli maschili e 16 femminili. Queste gare alcune volte, per la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : tutti i giovani italiani da seguire. Vinatzer - Buzzi e MaUrberger i più attesi : Nelle immediate vicinanze dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 scopriamo quali potranno essere i giovani più interessanti in campo maschile. Su tutti, ovviamente, Alex Vinatzer, 20enne altoatesino di Selva di Val Gardena medaglia d’oro in slalom ai Mondiali juniores in Trentino dello scorso febbraio, che si è anche già messo in luce in Coppa del Mondo con quattro piazzamenti nei top 20 e che agli ultimi Mondiali ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i gigantisti dell’Italia ai raggi X. De Aliprandini e MaUrberger guidano un gruppo in cerca di rivalsa : Undici piazzamenti complessivi tra i primi dieci e i migliori risultati sono stati un quarto posto di Luca De Aliprandini seguito da Manfred Moelgg settimo e Riccardo Tonetti ottavo nel gigante di Adelboden del 2018, l’ultimo in cui più italiani si sono classificati tra i top ten, e per quanto riguarda la scorsa stagione due settimi posti di De Aliprandini in Alta Badia e nelle finali di Soldeu. Questo il bilancio a dir poco sconfortante degli ...