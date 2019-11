Un mese senza vittorie Il Napoli mostra timidi segnali di guarigione | ma gioca senza

Cristian - un mese di angoscia e domande senza risposta : che fine ha fatto? : Giallo ancora irrisolto. Cristian Farris, 27 anni, è svanito nel nulla a Orroli (Cagliari). Il furgone dell'allevatore e...

Firenze - bimba partorita al nono mese trovata senza vita in un borsa a Campi Bisenzio : Orrore a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove questa mattina intorno alle ore 11:45 è stato ritrovato il feto di una bambina che dalle prime ricostruzioni degli inquirenti sarebbe stata partorita al nono mese di gravidanza. Il corpicino era stato depositato in un borsa, lasciata vicino alla farmacia Farmapiana. La macabra scoperta è stata fatta proprio da un dipendente dell'attività commerciale insospettito da quell'oggetto che giaceva ...

Basket - Milano perde Arturas Gudaitis per un mese : distorsione a un polso - assenza importante : L’Olimpia Milano dovrà fare a meno di Arturas Gudaitis per quattro settimane. A confermarlo è stato il coach Ettore Messina al termine della partita vinta ieri sera contro Pistoia, la terza vittoria consecutiva in campionato ha indubbiamente confortato il club meneghino che nel frattempo sta viaggiando a mille in Eurolega con sei successi consecutivi e il primo posto in graduatoria ma le condizioni fisiche del lituano non lasciano ...

Incinta al nono mese sale sul bus senza biglietto. L’autista la fa scendere sotto la pioggia : Francesca Pennucci, una donna di La Spezia Incinta al nono mese, è salita sul bus numero 3 senza biglietto dopo essersi sottoposta a una visita ginecologica. Ha tentato di acquistare il ticket dall'autista il quale, anziché venderglielo, l'ha fatta scendere sotto la pioggia. La società dei trasporti ha aperto un'inchiesta sul conducente.Continua a leggere

Matteo Salvini - un mese da senatore senza andare mai in Senato : Il leader della Lega è stato presente solo al voto di fiducia del governo Conte due. Poi è sempre stato “in missione” per i suoi eterni tour elettorali in Calabria e in Umbria