ULTIME NOTIZIE Oggi | ultim' ora | indagini su sensori Ponte Morandi | 23 novembre

ULTIME NOTIZIE Roma del 23-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio incontro fiume ieri sera a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte i vertici di arcelormittal non possiamo accettare disimpegno degli impegni contrattuali ci venga detto chiaramente quella posizione diventare dagli partiremo aveva detto con te prima dell’incontro chiedendo il rispetto degli impegni ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno accogliendo la richiesta della procura di Roma il tribunale dei ministri archiviato l’indagine tu da allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini per abuso d’ufficio rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda della Alan kurdi del NG sia in nell’aprile scorso archiviate anche la posizione del prefetto ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno le vittime della violenza di genere sono italiane nel 80,2% dei casi e gli attori sono italiani nel 74% dei casi il 82% delle volte chi fa violenza su una donna non deve introdursi con violenza nell’abitazione alle chiavi di casa ogni si apre la porta e infatti Quasi sempre il compagno un conoscente È questa la fotografia della violenza di genere in ...

ULTIME notizie/ Oggi ultim'ora Siena : Piazza del Campo choc - suicida da Torre Mangia : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Siena, tragedia in Piazza del Campo: ragazza suicida dalla Torre del Mangia , 22 novembre 2019,

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo Bentrovati è in corso nello stabilimento siderurgico alzarmi gialle di Taranto una ispezione delegata dalla procura dei Carabinieri del Noè di Roma del nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del comando provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo le foto dei commissari del Ilva Inas le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il pontefice Papa Francesco in Thailandia dove ha visitato il santuario del beato Nicolas bunker Il primo martire del paese parlando ai Vescovi ha detto Siamo stati scelti come servitori non come padroni o signori dobbiamo affiancare coloro che serviamo ascoltandoli e valorizzando sempre le loro E se ti l’apostolica queste le sue parole ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questo oggi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e dartelo romital sull’ex Ilva il governo prepara un decreto per Taranto il Consiglio dei Ministri avviato la discussione sugli interventi il premier Giuseppe Conte assicurato che si inizierà a trattare Se l’azienda annuncerà la sospensione della ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Xi "Vogliamo un accordo commerciale con gli Usa" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Xi Jinping ha aggiornato da Pechino la situazione circa la guerra commerciale in corso con gli Usa, 22 novembre 2019,